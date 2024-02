Japón dará visa para nómadas digitales: conozca los detalles y los requisitos

En un mundo definido por el rápido avance de las tecnologías, surgen nuevas formas de trabajo y conexión que caracterizan a la cultura digital contemporánea. Los nómadas digitales representan un ejemplo destacado de esta tendencia, siendo individuos que pueden trabajar de forma remota desde cualquier lugar, aprovechando las ventajas que ofrecen ciertos países en términos de seguridad, comodidad e infraestructura.



Recientemente, el interés por los nómadas digitales ha llevado a varios países a desarrollar visas específicas para este grupo, reconociendo su potencial en áreas como los negocios, el turismo y las relaciones comerciales.



En Asia, en particular, países como Corea del Sur, Singapur y Taiwán han implementado programas de visa para nómadas digitales.



Japón se suma a la tendencia y tiene previsto lanzar, a partir de marzo de 2024, una Visa para Nómadas Digitales, dentro de la categoría de visados para "actividades específicas", de acuerdo con el medio japonés Japan Times.



Requisitos

Nómadas digitales FOTO: iStock

Entre los requisitos para obtener esta visa se encuentran:



1. Demostrar ingresos anuales equivalentes a 10 millones de yenes o más de 260 millones de pesos colombianos.



2. Ser ciudadano de un país con el que Japón ha firmado acuerdos de exención de visa para cortas estadías y tratados fiscales de doble tributación.



3. Contar con un seguro médico privado internacional, ya que no se tendrá acceso a los servicios de salud en Japón.



Ahora bien, es importante destacar que los titulares de esta visa no recibirán una tarjeta de residencia ni un certificado de residencia, lo que limitará su acceso a ciertos servicios en Japón, como el alquiler a largo plazo de viviendas.



Por otra parte, la visa no es renovable y deberá solicitarse nuevamente si se desea permanecer en el país después de seis meses.



Por último, aunque Colombia ha firmado un acuerdo de doble tributación con Japón, los colombianos no están incluidos en la lista de países exentos de visa para cortas estadías, lo que impide su elegibilidad para la Visa Nómada Digital de Japón en este momento.



SOFÍ DÍAZ RICO

Periodista Portafolio