FMI se compromete a apoyar los ‘esfuerzos’ de Argentina

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, mantuvo una conversación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que se comprometió a “apoyar los esfuerzos” para resolver los severos desequilibrios macroeconómicos del país suramericano.



El contacto por videoconferencia se concretó en la noche del viernes y, según informó el propio Milei, fue una conversación “excelente”, en la que habló con Georgieva acerca del “gran desafío económico que enfrenta” su país.



“Le conté sobre distintos aspectos de nuestro plan de ajuste fiscal y nuestro programa monetario”, dijo en la red social X el economista libertario. Agregó que “el Fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita”.



Por su parte, Georgieva informó, también en X, que conversó con Milei sobre “los desafíos importantes” para la economía argentina y “las acciones políticas decisivas necesarias".



“El FMI está comprometido a apoyar los esfuerzos para reducir de manera duradera la inflación, mejorar las finanzas públicas y aumentar el crecimiento liderado por el sector privado”, añadió la directora gerente del organismo financiero internacional, al que Argentina adeuda unos US$46.000 millones.



Milei, que asumirá la Presidencia el próximo 10 de diciembre, entiende que el acuerdo de refinanciación firmado en 2022 con el FMI está “caído”, toda vez que Argentina ha incumplido las metas de fiscales, de acumulación de reservas y de tope a la financiación del Tesoro por parte del Banco Central establecidas en ese pacto.

El cumplimiento de esos objetivos es condición para que el Fondo gire trimestralmente desembolsos que, a su vez, permiten al país pagar los vencimientos con el organismo y no caer en mora.



Argentina arrastra graves desequilibrios fiscales y monetarios, con una inflación que en octubre se situó en el 142,7 % interanual, alto endeudamiento, reservas monetarias agotadas y una tasa de pobreza superior al 40 % de la población.

Durante la campaña electoral Milei prometió llevar adelante un ajuste con vistas a recuperar el equilibrio fiscal en 2024, como así también dolarizar la economía y cerrar el Banco Central como vía para acabar con la emisión monetaria, a la que achaca la elevada inflación.



Alianzas internas

La debilidad de La Libertad Avanza, espacio joven en la vida política de Argentina, obligó al presidente electo, Javier Milei, a afianzar alianzas con otros espacios opositores para robustecer su Gobierno con vistas a un escenario que podría verse muy convulsionado cuando deba aplicar duras medidas de ajuste.



Las agitadas jornadas que se viven en el ‘búnker’ de la formación de ultraderecha desde el triunfo de Milei en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo evidencian las dificultades de La Libertad Avanza (LLA) para conformar el equipo que estará a cargo del Gobierno desde el próximo 10 de diciembre.



Una poco prolija danza de nombres, con nombramientos confirmados y luego descartados, otros nunca oficializados pero cuyos protagonistas ya actúan como ministros y un sinfín de rumores desnudan el complejo armado del rompecabezas del futuro Ejecutivo.



Una de las razones es, según analistas políticos, la falta de estructura propia y de experiencia de la LLA, una formación creada a mediados de 2021.



“Es un grupo de algunos profesionales, algunos políticos y gente de los medios. No tiene estructura territorial y, de hecho, no tienen intendentes (alcaldes) ni gobernadores. Y, salvo pocas excepciones, no tiene cuadros políticos. El resto es gente del sector privado sin experiencia en la Administración pública”, dijo a Efe Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político.



EFE