'Nos convertimos en un socio estratégico de Estados Unidos': Javier Milei

“Nos convertimos en un socio estratégico de Estados Unidos”, declaró el presidente electo de Argentina, Javier Milei, a su regreso a Buenos Aires de una minigira por Nueva York y Washington, donde se reunió con la responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el martes pasado.



“Nosotros no vamos a estar con aquellos que estén en contra de la libertad y de la democracia liberal, (no vamos a estar) con los autócratas y los comunistas”, dijo Milei, quien mantuvo un encuentro en la Casa Blanca con los asesores de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y para América Latina, Juan González.



El líder ultraliberal -quien obtuvo un rotundo triunfo en las elecciones del 19 de noviembre frente al candidato peronista y ministro de Economía saliente, Sergio Massa- explicó en declaraciones a radio Rivadavia que el viaje de la delegación argentina a Estados Unidos aún no ha concluido, pues todavía permanecen en la capital federal el designado ministro de Economía, Luis Caputo, y el futuro jefe de gabinete, Nicolás Posse.



Javier Milei AFP

“Caputo es el encargado de desactivar la bomba que está dejando el gobierno (de Alberto Fernández) para que evitemos lo que está planteado, que es la peor crisis de la historia argentina”, subrayó el presidente electo, quien tomará posesión de su cargo el próximo 10 de diciembre.



Javier Milei destacó la intención de la Administración Biden de apoyar a su futuro gabinete, “un gobierno -dijo- que impulsa los valores de la libertad, y eso inmediatamente trae aparejado el alineamiento internacional”. “Fue muy bien recibida nuestra posición, porque nos convertimos en un socio estratégico (de Estados Unidos) de mucho valor”, aseguró Milei, quien reprochó a gobiernos anteriores.



EFE