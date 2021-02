Jeff Bezos dejará su cargo como CEO de Amazon

El director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, dejará su cargo en el tercer trimestre de 2021 y será reemplazado por Andy Jassy, quien hasta ahora es el jefe de la unidad de computación en la nube de la compañía.



Durante años, se ha visto a Jassy como un potencial sucesor de Bezos, quien hace más de 25 años fundó la compañía como una librería en línea desde su garaje de Seattle para después convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo.



De hecho, que Jassy reemplazara a Bezos como director ejecutivo parecía inevitable el año pasado cuando Jeff Wilke, quien era el jefe de negocios de consumo anunció que dejaría la compañía este año.



Bezos, la fuerza impulsora del gigante del comercio electrónico desde su fundación, se convertirá en presidente ejecutivo, aseguró Amazon.



La transición llega en un momento en que Amazon parece imparable, impulsada por ventas récord en medio de la pandemia y generando enormes ganancias en efectivo y en el negocio de servicios en la nube.



Por tanto Bezos no irá muy lejos; igual que Bill Gates con Microsoft, seguirá siendo presidente de la compañía después de ceder el puesto de CEO.



“Cuando miras nuestros resultados financieros, lo que realmente estás viendo son los resultados acumulativos de la invención a largo plazo”, dijo Bezos en un comunicado. “En este momento, veo a Amazon en su momento más inventivo, lo que lo convierte en un momento óptimo para esta transición”.



En la carta que Bezos le envió a sus trabajadores ayer, asegura que “ser el CEO de Amazon es una gran responsabilidad y también consume. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa”.



Y añade que “como presidente de la junta directiva me mantendré comprometido con iniciativas importantes de Amazon, pero también tendré el tiempo y energía para enfocarme en el Fondo del Día 1, el Fondo Bezos para la Tierra, Blue Origin, The Washington Post y en otras pasiones”.



La reacción en Wall Street fue en su mayoría positiva, incluso cuando Amazon registró otro trimestre de gran éxito y una sólida dirección.



El minorista en línea informo que las ventas del cuarto trimestre aumentaron 44% a US$125.600 millones, superando la estimación promedio de los analistas de US$119.700 millones.



Las ganancias fueron de US$14,09 por acción, en comparación con las proyecciones de los analistas de US$7,34.



Bloomberg