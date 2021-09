‘Colombia ha sabido balancear la salud y economía’

Las autoridades han invitado a la ciudadanía a vacunarse para que el cuarto pico no sea tan grave.

El Banco Mundial desarrolló una herramienta que permite que alcaldías, gobernaciones y el Gobierno puedan monitorear la situación y tendencias de salud del covid-19 en Colombia y así analizar la reactivación económica de manera segura a nivel nacional y local con el menor riesgo para la población.



Con ese tablero de control de la reactivación se puede ver el impacto de las determinaciones, cierres, medidas restrictivas, se pueden evaluar las condiciones para la reapertura de la economía y ahora tras una renovación hacer un control a la recuperación de empleos, vacunaciones y consultarlo desde su versión móvil.



Jeremy Veillard, es especialista senior en salud para América Latina y el Caribe en la Práctica Global de Salud, Nutrición y Población del Banco Mundial, y habló de los impactos de la herramienta, la diferencia y efecto que han tenido en el sistema de salud colombiano y el panorama que ofrece para el país y la región.



(Vea: Viajes, belleza y ropa, en lo que más quieren gastar los consumidores).



¿Qué ha pasado con esta herramienta?



Esta conversación se tuvo con el Gobierno desde abril del 2020, en un momento clave para las cuarentenas de todas las actividades, el problema real era en estas economías que tienen un sector informal tan grande sostener la economía en un cierre total. La pandemia nos obligó a tener un equilibro entre la protección de la vida y de la actividad económica, y los gobiernos locales más descentralizados han tenido que tomar determinaciones más independientes.



La idea era poder tenerla en un país como Colombia donde hay décadas de información y una riqueza de datos pero no una gran tradición de uso de manera estratégica ya que se podía ayudar al Gobierno en integrar lo datos para los tomadores de decisión en políticas públicas y poder ver en tiempo real los dos factores más importantes, el de salud y la economía. Así pudimos ayudar a responder para cuidar la vida y entender la dinámica de la pandemia en la economía a nivel local y ver los efectos reales en los diversos sectores.



¿Qué ha cambiado?



Hemos visto como la dinámica ha cambiado en el tiempo, como las olas de contagio han tenido su efecto, como la preocupación pasó de ser si se cierra o no, al efecto que se tiene una restricción en la economía. El país ha perdido muchos empleos, ha recuperado muchos también pero no estamos aún en niveles previos a la pandemia y por eso estamos viendo como maximizar más estrategias para crear más puestos de trabajo. Lo que hemos visto es que las mujeres, jóvenes y las personas en condición de discapacidad junto con aquellos que tienen una menor formación tiene más dificultades de regresar a un trabajo.



Hemos visto que la política debe enfocarse en incentivos para crear más trabajos para estos grupos y con el tablero se tiene toda la información en salud pública, en economía en todos los niveles y los gobiernos pueden estar seguros de su decisión y también compararla en niveles regionales, un alcalde puede ver que pasó en un municipio con ‘x’ o ‘y’ determinación y así podemos apoyarlos para tener mejores resultados y más en empleos.



(Vea: Delta sustituyó a tres variantes preocupantes del covid, dijo la OMS).



¿Cuáles y cuántas fuentes de información tiene el tablero?



Son 12 fuentes de datos, de los distintos sectores, de salud y de economía, lo que hemos trabajado en el caso de salud ha permitido tener los datos al día, sin rezagos, con información completa que además se usa y sirve para hacer seguimiento en el caso de contactos y de seguimientos, tenemos también las vacunas, disponibilidades, ocupación de UCI. Es un esfuerzo colosal pero hace parte del compromiso que tiene el Gobierno, en economía se usan las encuestas y las estimaciones semestrales, trimestrales y anuales, las cifras desagregadas de la mejor manera.

¿Cómo está Colombia en la comparación regional?



Realmente esta herramienta fue una apuesta y Colombia tiene dos condiciones favorables para la aplicación, la disponibilidad de datos y la voluntad política.



Hay muchos países donde no hemos visto el mismo compromiso con la transparencia ni de la región. En Colombia siempre se ha podido hacer un seguimiento de la información y también se ha podido balancear los dos aspectos, la salud y la economía.



Se ha podido mejorar la calidad de los datos para el uso en las determinaciones y es algo que tuvimos que demostrar en otros países para que se sumaran a hacerlo. Ahora en Perú hay un herramienta similar, hay un compromiso en Ecuador y hemos visto que otros países se han interesado pero no tienen la capacidad para desarrollarlo o las fuentes de información que se requieren.



Este es un ejercicio de balance de salud pública y de economía que no sustituye a los tomadores de decisión y nos ha servido para adelantar situaciones por ejemplo en el caso de positividad o letalidad de la enfermedad.



¿Que capacidades deja al país?



La capacidad de los diferentes municipios es distinta y la herramienta ha servido para capacitar y para tener una gran cantidad de variables, da unas posibilidades significativas para el futuro, para decisiones en otras pandemias, para cuidar la salud y la misma economía en el futuro.



Con esto el país está más preparado para una posible cuarta ola de contagios, para lo que pueda venir y para tener listo el sistema de salud ante estas posibilidades.

Colombia está mejor con este tipo de herramientas y es claro que el país es líder en el continente en el uso de datos.



(Vea: ¿Cómo serán los próximos seis meses de la pandemia?).



¿Qué vendrá después con esta información?



Primero demostramos que se puede hacer y ahora tanto Colombia, como la región pueden desarrollar las herramientas para el uso de los datos en las determinaciones de gobierno, el proceso de madurez va a depender de los distintos involucrados. De parte del Banco Mundial está el compromiso de apoyar técnica y financieramente a los países para invertir en sus sistemas de información y en el uso de evidencia y datos para las políticas públicas del futuro de una manera convergente.



PORTAFOLIO