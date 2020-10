Joe Biden dio negativo para la covid-19

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, anunció el viernes que dio negativo en la prueba de covid-19, tres días después del debate con el presidente Donald Trump, su rival en las elecciones del 3 de noviembre, quien contrajo la enfermedad.



"Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de covid", anunció Biden, sobre el resultado para él y su esposa.



"Espero que esto sirva como recordatorio: usen una máscara, mantengan la distancia social y lávense las manos", añadió. Minutos antes, su médico, Kevin O'Connor, dijo que el exvicepresidente y su esposa se habían sometido el viernes a pruebas de PCR para covid-19 "y no se detectó covid-19".



Trump anunció esta madrugada en Twitter que él y su esposa habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, dijo que ambos "están bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".



Ambos se hicieron la prueba tras conocer que una de las más cercanas asesoras del mandatario, Hope Hicks, se había contagiado, una noticia que salió a la luz el jueves por la noche. Hicks, de 31 años, viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última de ellas este miércoles a Minesota, donde el mandatario dio un mitin de campaña.



Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta desde Minesota a Washington, y fue puesta en cuarentena en el avión presidencial. A Hicks se la vio sin mascarilla en distintos momentos de estos viajes, lo mismo que a Trump, quien no usa tapabocas en público y en el debate del martes se mofó de su rival electoral demócrata, Joe Biden, por usar mascarilla aunque esté sin personas a su alrededor.



