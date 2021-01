El equipo que tendría en sus manos la ‘Bidenomics’

Joe Biden tomó posesión este miércoles como presidente de Estados Unidos, y uno de los principales retos que tiene ante sí es, precisamente, el manejo económico.



Para ello, designó un equipo que tendrá como su desafío más cercano el encarrilar la recuperación de la economía mediante su plan de estímulo que se espera que llegue US$1,9 billones.



También, deberá llevar a cabo las promesas de campaña, entre las que se encuentran ejecutar las grandes inversiones en infraestructura, así como en energías limpias y cambio climático, sin olvidar su intención de subir impuestos, el plan para impulsar la industria nacional y, también, reencauzar las deterioradas relaciones comerciales con el mundo.



En el equipo, que presenta caras conocidas principalmente de la administración de Barack Obama, hay perfiles especialmente enfocados en temas sociales y de igualdad, así como en cambio climático.



Según Katheryn N. Russ, profesora de economía de la Universidad de California y previamente economista sénior del Council of Economic Advisors con Barack Obama, “Biden ha reunido un equipo de alto perfil y experimentado para encabezar la economía, liderando con una gran propuesta de estímulo enfocado en detener la desaceleración y ayudar a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, el Congreso ya está acostumbrado a nombrar a Janet Yellen como una experta, pues no es un perfil partidista”.



Junto a los perfiles expuestos, que tienen que ser ratificados por el Congreso, otros serán protagonistas en las decisiones económicas, como John Kerry, que será el encargado de dirigir toda la estrategia de Estados Unidos en lo referente al cambio climático, y también otros nombres como el colombiano José González, que tendrá una especial relevancia para los países de Latinoamérica, pues será el que estará al frente de administrar la relación del gobierno de Biden con este hemisferio.

1 Janet Yellen

Secretaria del Tesoro



Expresidenta de la Fed entre 2014 y 2018, Yellen se caracteriza por su foco en el empleo a través de una visión keynesiana de la economía. Una prueba es su mensaje ante el Senado: “En circunstancias como las actuales hay que actuar a lo grande”, defendiendo la necesidad de atener a los más vulnerables. Será la primera mujer en ocupar el cargo y fue conocida por alertar de la crisis de 2008.

2 Katherine Tai

Representante Comercial



Junto con Gina Raimondo, secretaria de comercio, será la encargada de darle un giro a la estrategia para el comercio exterior, muy perjudicado tras el paso de Trump. Ya fue parte del departamento con Obama.

Aunque nació en Estados Unidos, su ascendencia china. Su manejo del mandarín y su experiencia en esa labor serán claves en la relación futura con el gigante asiático.

3 Wally Adeyemo

Secretario del tesoro adjunto



Será el segundo de Yellen en el manejo de la economía. Es conocido por ser el negociador jefe del acuerdo comercial TPP, al tiempo que desempeñó cargos en áreas como protección al consumidor, fue director adjunto del Consejo Económico Nacional y tuvo varios puestos en el Departamento del Tesoro. Adeyemo nació en Nigeria y hoy es presidente de la Fundación Obama.

4 Brian Deese

​Director del Consejo Económico Nacional



Vuelve para dirigir el Consejo, del que ya formó parte con Obama, entre otros cargos también en la Oficina del Presupuesto y como asesor sénior del Presidente.

Entonces, fue clave en el rescate al sector automotriz, y fue uno de los líderes en la negociación del Acuerdo de París, por lo que será fundamental en temas climáticos. Fue líder de inversiones sostenibles en BlackRock.

5 Cecilia Rouse

Presidenta del Consejo de Asesores Económicos



La actual decana de Asuntos Internacionales de Princeton, ya ha desarrollado una larga carrera en la Casa Blanca, tras servir como asesora económica a Obama y Clinton.

En su nominación, aseguró que sus prioridades estarán en temas como el empleo, la economía digital y la recuperación de la crisis. Será la primera afrodescendiente en dirigir el Consejo de Asesores Económicos.

6 Neera Tanden

Directora Oficina de Administración y Presupuesto



Criticada en ambos partidos y con una ratificación que no está asegurada, se perfila para manejar la oficina presupuestaria de Estados Unidos, entidad que se encarga de proveer los recursos necesarios para el funcionamiento de las distintas áreas del Gobierno.

Sería la primera hija de inmigrantes y la primera mujer afrodescendiente cargo del plan anual de gastos del Gobierno federal.

BIDEN PIDE ‘NUEVO COMIENZO’



Al tomar el mando de la principal economía mundial, Joe Biden pidió en su discurso de investidura que Estados Unidos lleve a cabo un nuevo comienzo para dejar atrás la era de Trump, y llamó a la unidad del país.



También, por supuesto, reiteró la importancia de enfrentar la crisis, un punto que ya aparece como su prioridad de gobierno en la web de la Casa Blanca. “Seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos esta cascada de crisis de nuestra era”, apuntó.



También dejó claro que trabajará en los lazos que rompió su predecesor: “Repararemos nuestras alianzas y nos implicaremos con el mundo de nuevo, no para los desafíos de ayer, sino los de hoy y mañana”, algo a lo que agregó que “el mundo nos está viendo (...) lideramos no solo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo” para mostrar las diferencias con la política exterior de Trump.



Y, por supuesto, se refirió a los sucesos recientes: “Celebramos el triunfo de una causa. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido. Sin unidad, no hay paz, solo amargura y furia (...) Debemos terminar esta guerra no civil”.



Una de las primeras pruebas de la intención de romper con el legado de Trump fue la batería de órdenes ejecutivas que empezó a firmar Biden para deshacer medidas de su predecesor, las cuales serían más de 15.



Entre estas están la vuelva al Acuerdo de París o la OMS, medidas para la inmigración, detener la construcción del muro fronterizo con México y la construcción del oleoducto Keystone XL, y el mandato de usar tapabocas, entre otras.