Biden elige a Kamala Harris como compañera de fórmula para elecciones

íFin de la expectativa!: el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, reveló este martes que su compañera de fórmula para enfrentar a Donald Trump en noviembre será Kamala Harris, una senadora negra de California que podría ser la primera vicepresidenta de Estados Unidos.



"Tengo el gran honor de anunciar que elegí a @KamalaHarris, una combatiente intrépida a favor de los más débiles y una de las mejores servidoras que tiene este país", anunció Biden, de 77 años.



Biden y Harris van a efectuar una declaración conjunta el miércoles desde Wilmington, Delaware, dando inicio a una nueva etapa de la campaña contra Trump.



En su primer comunicado como candidata, Harris dijo sentirse "honrada" y destacó que Biden puede "unificar" al pueblo estadounidense. "Joe Biden puede unificar al pueblo estadounidense porque ha pasado su vida luchando por nosotros. Y como presidente, construirá un Estados Unidos que esté a la altura de nuestros ideales", dijo la senadora de 55 años.



Biden encabeza las encuestas para las elecciones del próximo 3 de noviembre, unos comicios marcados por la pandemia y la crisis económica que sufre Estados Unidos con un desempleo sobre el 10%.



A medida que pasaron los días y el candidato demócrata dejó pasar la fecha que él mismo había fijado para el anuncio, crecieron las expectativas cuando faltan menos de tres meses para las elecciones y la Convención de los demócratas comienza el próximo lunes.



'UNA COMPAÑERA FUERTE'



En el anuncio Biden destacó la trayectoria de Harris como fiscal general en California y el hecho de que trabajó con su hijo Beau, fallecido en 2015. "Yo vi cómo se enfrentaron a los grandes bancos, cómo ayudaron a la gente trabajadora y cómo protegieron a las mujeres y a los niños del abuso", destacó Biden.



Harris será la tercera candidata a la vicepresidencia en la historia de Estados Unidos, luego de Geraldine Ferraro en 1984 y de Sarah Palin en 2008, cuatro años después de que Hillary Clinton se convirtiera en la primera nominada a la presidencia. Es también la primera mujer negra en ser candidata a la vicepresidencia. Harris intentó competir por la nominación de los demócratas, abortando su campaña en diciembre para respaldar a Biden en marzo.



El expresidente demócrata Barack Obama destacó que Biden "dio en el clavo" con la decisión y Clinton también celebró su opción y predijo que la senadora será "una compañera fuerte".



Por su lado, Trump se dijo "sorprendido" por la elección de Biden, criticando el "pobre" desempeño de Kamala Harris en la pelea por la candidatura presidencial demócrata.



Este momento marca un hito en la carrera de Harris, cuya trayectoria ha estado marcada por romper barreras en un contexto adverso. Hija de inmigrantes, su padre de origen jamaiquino y su madre llegada desde la India, fue la primera mujer negra en ser elegida como fiscal general en California. Al llegar al Senado también fue pionera como la primera mujer con ascendencia del sur de Asia y como la segunda mujer negra en la historia de la Cámara Alta de Estados Unidos.



Durante la campaña destacó por su elocuencia forjada como fiscal y por algunos duros ataques que le lanzó a Biden. Estos intercambios en los debates fueron recogidos este martes por la campaña de Trump, destacando que hace no tanto "Kamala Harris dijo que Biden era racista y le pidió una disculpa que nunca obtuvo", calificando a la senadora como "falsa".



El Comité Nacional Republicano reaccionó raudo advirtiendo a su base que Harris tiene posiciones política "extremas" y que está mucho más a la izquierda que Biden.



Con las multitudinarias protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd, un estadounidense negro asesinado a manos de un policía blanco el 25 de mayo, creció la expectativa de que Biden nombraría a una mujer afroestadounidense para acompañarlo.



Sin embargo, en el tema de la brutalidad policial Harris ha sido criticada de no haber intervenido en muchos casos que involucran a agentes durante su carrera. El hecho de que si Biden resulta elegido será el presidente de más edad en asumir el cargo aumenta la importancia de quién lo acompañe. Además, el veterano político demócrata ha indicado que puede que no busque un segundo mandato en caso de ser electo, lo que allanaría la carrera hacia la presidencia en cuatro años más para Harris.





