Joe Biden, con el camino libre para ‘victoria legislativa’

Los ambiciosos planes del presidente de Estados Unidos Joe Biden en cuanto a su agenda interna por el clima y la salud, recibieron este fin de semana un espaldarazo legislativo a poco más de cuatro meses para las elecciones de término medio, que marcarán el ritmo político de la segunda parte de su mandato.



(Lea: FBI allana una las mansiones de Donald Trump en Florida).

El Senado de Estados Unidos aprobó in extremis este domingo un proyecto de ley que busca recoger US$437 mil millones y que, entre otras cosas, buscará gravar con un impuesto del 15% a las empresas que facturen más de mil millones al año y destinará inversiones a la salud por US$64.000 millones.



“Es una victoria de Biden. Todo este paquete de leyes, que es muy de la agenda progresista, que el Partido Demócrata ha sido abrazando en los últimos años. Que esto se apruebe, sobre todo en el Senado, donde estaban más o menos en un 50-50 de demócratas y republicanos, claramente es una victoria. Es darle un empujón a la agenda, dado que el presidente Biden no ha tenido muy buena receptividad y es muy probable que tengamos un nuevo senado de mayoría republicana”, dijo Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.



Lo cierto es que el presidente Biden no está pasando por su mejor momento en cuanto al desempeño frente a las encuestas de opinión y su popularidad se encuentra en muy bajos niveles desde que asumió el poder en Estados Unidos.



De acuerdo con la plataforma de RealClear Politics, actualmente el presidente Joe Biden cuenta con una desaprobación general de su mandato del 56,1% frente a una aprobación del 39,6%.



Y, en cuanto a la economía, uno de los aspectos de más importancia para los estadounidenses, el desempeño del presidente Biden cuenta con una aprobación del 32,9% frente a un rechazo del 63,8%.



Por ello, los analistas consideran que el mandatario podría perder su ligera ventaja en el legislativo en las próximas elecciones de medio término, así como también por un refuerzo en la estrategia de los republicanos.



“Claramente, el que Biden logre pasar esta agenda, independientemente de cómo quede el Congreso se dan avances en este asunto”, apuntó Bohórquez-Keeney.



(Además: Biden dio negativo al covid por segunda vez y salió de su aislamiento).



Vale la pena señalar que hasta el viernes el articulado llegará a la Cámara de Representantes para continuar con su curso antes de ser firmada por Biden. En esta Cámara no debería tener mayor trámite, pues los demócratas cuentan con mayoría.

Bautizada como “Ley de Reducción de la Inflación”, incluye US$370.000 millones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 40% antes de 2020.



La instalación de placas solares será subsidiada en 30% y cada estadounidense recibirá hasta US$7.500 en créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico. El texto prevé US$64.000 millones de inversión en salud y la reducción paulatina del precio de ciertos medicamentos, que en EE. UU. son más caros que en otros países ricos.



PORTAFOLIO