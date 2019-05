John Bolton, el ‘policía malo’ de la política exterior

Días después de que John Bolton dijo que EE.UU. enviaría un portaaviones y bombarderos al Medio Oriente para enviar un mensaje a Irán, el presidente Donald Trump desestimó las especulaciones de que su asesor de seguridad nacional estaba tratando de iniciar una guerra.



(¿Planea EE.UU. enviar tropas a Colombia?).

“De hecho, yo suavizo a John, lo cual es bastante asombroso”, dijo Trump, cuando se le preguntó si tenía confianza con Bolton, un incansable defensor de la proyección del poder estadounidense en el extranjero quien describió el acuerdo nuclear alcanzado con Teherán en 2015 por la administración Obama como “execrable”.



Los comentarios del presidente no eliminaron las preocupaciones de que el Bolton y Mike Pompeo, secretario de Estado, estaban exagerando la inteligencia para justificar la acción militar.



A los críticos les preocupa que Bolton, quien fue acusado de sesgar la inteligencia para justificar la invasión de Irak en 2003, esté tratando de empujar Trump a tomar un camino similar.



Una persona que trató con Bolton durante el gobierno de George W. Bush (también trabajó durante la administración de Ronald Reagan y George HW Bush) dijo que estaba “obsesionado hasta el punto de ser casi irracional” con Irán.



Pero los partidarios dicen que el abogado de 70 años, educado en Yale, conocido por sus consumadas luchas burocráticas y su bigote, está simplemente tomando una línea dura sobre las malignas actividades iraníes que el gobierno de Obama ignoró en el acuerdo nuclear.



“Ya sea que esté defendiendo los derechos humanos y la democracia en Cuba, Venezuela o Nicaragua, contrarrestando la amenaza inmediata que plantea el régimen iraní o enfrentándose a actores hostiles en Rusia y China, John Bolton está defendiendo los intereses de EE.UU.”, dijo Marco Rubio, un senador republicano de Florida.



Trump nombró a Bolton para suceder al teniente general HR McMaster en marzo de 2018, en lo que fue un cambio de fortuna para el hijo de padres de clase trabajadora de Baltimore.



El año anterior el presidente entrevistó a ambos hombres para el puesto. Aunque estaba impresionado con Bolton después de verlo en Fox News, eligió al General McMaster porque quería estar rodeado de generales y no le gustaba el bigote de Bolton. Cuando Trump nombró a Bolton un año después, algunos se sorprendieron.



Durante la campaña presidencial Trump criticó a la administración Bush por invadir Irak y destacó su oposición a las intervenciones militares. Sin embargo, sólo dos meses antes, Bolton había propugnado un cambio de régimen en Irán y un ataque preventivo en Corea del Norte.



Pero en la medida en que Bolton critica a las instituciones internacionales, como la ONU donde fue embajador en 2005 y 2006, su visión del mundo encaja con Trump, quien considera que los grupos multilaterales obstaculizan el enfoque “EE.UU. primero”.



En su escritorio en la Casa Blanca, Trump tiene una alcancía de la ONU — un regalo del General McMaster — que le recuerda diariamente su opinión de que la ONU es un desperdicio de dinero y que nadie se daría cuenta si los 10 pisos superiores de su sede central desaparecieran.



Richard Armitage, un subsecretario de Estado durante el gobierno de Bush, dijo que Bolton era “fenomenal” cuando estaba de su lado negociando acuerdos de control de armas. “Pero es difícil saber cuándo está del lado de uno. Parece que no sabe jugar deportes de equipo”, concluyó el funcionario.



Partidario del Brexit, Bolton es muy desdeñoso hacia la UE. En su memoria “Surrender Is Not an Option” (La rendición no es una opción), dice que los europeos siempre eligen la interminable “masticación diplomática” sobre la resolución real de problemas.



Tal es su reputación que cuando Bolton conoció a Jim Mattis, el entonces secretario de Defensa bromeó que era el “diablo encarnado”.



Bolton fue instrumental en la decisión de EE.UU. el año pasado de declarar que no acataría a la Corte Penal Internacional. También desempeñó un papel clave en la retirada de EE.UU. del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio.



En el cargo, Bolton se ha centrado en Irán, Corea del Norte y, más recientemente, en Venezuela.Además, se le atribuye haber persuadido a Trump a retirarse de la cumbre en Hanói con Kim Jong. Un después de que el dictador norcoreano ofreció lo que él consideraba un trato débil. Pero ha tenido que rechazar las especulaciones de que Trump estaba descontento con su manejo de la crisis en Venezuela.



Mientras los críticos creen que Bolton está tratando de manipular a un presidente maleable, Mark Dubowitz, jefe de grupo de expertos con vínculos estrechos con los halcones contra Irán en la administración, dijo que Trump lo ve como un “policía malo” útil.



“Al presidente le gusta tener a John Bolton y a Mike Pompeo en su administración, ya que los adversarios y aliados de EE.UU. consideran que tienen una postura muy dura con respecto a Irán”, dijo Dubowitz. Y agregó: “Eso le abre un espacio diplomático para maniobrar”.



Durante el último año, y particularmente desde la renuncia de Mattis, Bolton y Pompeo han liderado una campaña de “máxima presión” contra Irán.



En febrero, en el 40 aniversario de la revolución iraní, Bolton publicó un vídeo en el que les dijo a los líderes de Irán “no creo que tengan muchos más aniversarios para disfrutar”. Los críticos dicen que esto socavó en parte su insistencia en que EE.UU. no está presionando por un cambio de régimen.



Tucker Carlson, un presentador conservador de Fox News, dijo recientemente que la guerra con Irán sería “navidad, el día de acción de gracias y su cumpleaños” para Bolton. Y añadió: “afortunadamente, él no controla a los militares”.



Por su parte, Armitage lo expresó de otra manera y dijo: “sospecho que John se encuentra en algún lugar entre el quinto y el noveno anillo del infierno de Dante”.



Demetri Sevastopulo