‘El sector privado es el que ejecutará las políticas climáticas’

A pocos meses de la cumbre COP26 en Reino Unido, los países aceleran los planes para impulsar sus agendas climáticas para esa fecha. No obstante, pese a que son los gobiernos los que establecen el marco de la lucha contra el cambio climático, es el sector privado el actor clave en el proceso. Así lo afirma John Murton, enviado especial del Reino Unido para la COP26 de Glasgow y quien estuvo en Colombia.



¿Cómo le fue en la visita?



Fue un día productivo, tuvimos reuniones con las autoridades y ministerios del Gobierno que nos dan muchas oportunidades para hablar sobre cómo podemos cooperar en la lucha contra el cambio climático.



Tras la covid-19, creció el debate del clima como la próxima pandemia. ¿Qué tan clave es la cumbre?



Todas estas cumbres han sido claves. Todos hemos visto lo terrible que ha sido la pandemia este último año y medio, y de igual forma, somos conscientes que a largo plazo, el cambio climático presenta una amenaza mucho mayor para nuestras sociedades. Por eso debemos prepararnos para ello. Una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia es que es mejor prevenir que curar, y eso también aplica al cambio climático. Lo otro es que si trabajamos a nivel global, cooperamos y seguimos la ciencia, podemos abordar el problema.



¿Cuáles son las principales metas de su gobierno?



La principal es mostrar al mundo que mantenemos viva la esperanza de limitar el aumento de las temperaturas globales a no más de 1,5 grados centígrados. Eso es importante porque la diferencia entre eso y dos grados es considerable en términos del impacto en las comunidades más pobres y vulnerables del mundo.



Y esto lo hacemos alentando a los países a que se comprometan con la neutralidad en las emisiones. Tomar compromisos ambiciosos nos ponen en el camino de mejorar en la próxima era, pues con acciones tempranas en esta década podemos limitar el aumento de las temperaturas.



¿Qué proyectos está adelantando el Reino Unido en esta materia?



Si queremos animar a otros a ser ambiciosos, tenemos que serlo nosotros, y lo hemos sido en la reducción de las emisiones en un 46%, desde 1990, y tenemos el objetivo de reducirlas en 78% para 2035, que es el objetivo climático más ambicioso del mundo, aumentando la energía renovable en la red. Además, en 1990, el carbón era el 70% de la generación, en 2012 el 40% y el año pasado menos de 1%, y lo eliminaremos en dos años. Esperamos que en 2030, todos los hogares de Reino Unido estén alimentados por electricidad eólica marina. También nos movemos en limitar las emisiones del transporte, que siguen aumentando, y por eso desde 2030 no será legal vender un vehículo nuevo con motor de combustión interna. Necesitamos ayudar a otros países a reducir sus emisiones. Y eso significa cumplir con el financiamiento. Reino Unido ha duplicado su parte.



¿Cómo ve a Colombia en este camino?



El país tiene uno de los objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos entre los de ingresos medios. Estamos muy interesados en ayudar a cumplir esas metas, ya que si el país tiene éxito, puede ser un ejemplo para toda la región. Y ese éxito también será clave para la economía, ya que los países con una transición energética más veloz y bajas en emisiones están creciendo mucho más rápido que las basadas en el carbón o el petróleo. Los mercados ya se han dado cuenta que el avance de la economía global provendrá de las energías limpias.



¿Cuáles deberían ser las prioridades climáticas de un país como Colombia?



Colombia tiene una generación de energía bastante limpia, pero hay más que puede hacer, especialmente en las renovables, lo que no solo hará la electricidad más barata, sino que también ampliará el acceso a zonas no conectadas. La congestión y contaminación es otro de los aspectos clave, a través de impulsar los vehículos de bajas emisiones.



¿Cuál es el rol que deben tener las empresas?



Los gobiernos establecen el marco de políticas, pero en realidad es el sector privado el que cumplirá y ejecutará muchas de estas políticas climáticas, como ha ocurrido con la revolución del automóvil o de la tecnología que vivimos hoy con la informática o la telefonía móvil, ya que fueron las empresas y no los gobiernos los que lo impulsaron. Así, creo que también veremos a las compañías siendo claves en la transición a economías bajas en carbono.



¿Qué se puede hacer para hacer estas inversiones más atractivas?



Colombia está haciendo lo correcto, con un enfoque similar al de Reino Unido, al establecer objetivos claros y audaces, lo que les brinda a los inversionistas un marco claro dentro del cual invertir. La clave es garantizar que hay un mercado que genere confianza en el cual se puede estar.



¿Qué tienen pensado para que las promesas se conviertan en acciones?



Eso ya está pasando en muchos países, y un ejemplo de ello es Reino Unido, que ya tenemos nuestras emisiones más bajas que hace 36 años. Creo que el hecho de que el mercado valore a las empresas con bajas emisiones también se está convirtiendo en una realidad. La transición realmente está en marcha, solo tenemos que acelerarla.



¿Cuál es su principal deseo para la cumbre de COP26?



Un resultado perfecto sería si todos los países del mundo se comprometen con una fecha en la que van a equilibrar sus emisiones y llegan con una contribución ambiciosa. Si eso ocurre, sería un gran éxito.



RUBÉN LÓPEZ PÉREZ

Editor Portafolio