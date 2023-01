Integración de Latinoamérica, la apuesta a largo plazo de José Mujica

La integración de América Latina de cara a elevar una voz única frente a los desafíos globales es uno de los temas de mayor discusión en medio de la reconfiguración política de la región.



En línea con eso surgió una nueva propuesta de la mano de José Mujica, el expresidente uruguayo, quien maneja un ideal a largo plazo sobre esta integración.



Si bien no se conocen hasta ahora mayores detalles, se ha revelado que esta propuesta busca crear una identidad latinoamericana, con un proyecto de bandera, de himno; y también la facilidad para el tránsito de ciudadanos por toda la región sin pasaporte y la posibilidad de que algunas profesiones ejerzan su labor sin la revalidación de títulos universitarios.



“No se trata de perder independencia, sino de juntarnos para defender ciertos derechos comunes. Hay que mirarlo geopolíticamente, no ideológicamente”, mencionó Mujica en una entrevista con el programa ‘En Perspectiva’ de Uruguay.



En líneas generales, la propuesta de Mujica consiste en empezar por cosas pequeñas que a la larga favorezcan la cooperación entre los países.



“Es muy pertinente, pero no sé que tanto sería viable, porque es muy ambiciosa; aunque sí original en varios aspectos. Hoy en día se necesitan bloques. En estos momentos por la crisis global se necesita esa unidad, pero no se ve fácil”, dijo Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



Jaramillo enfatizó en que “este es el momento” para promover la integración latinoamericana “porque hay gobiernos que llegaron con esa idea”.



Por otro lado, Theodore Kahn, director asociado de Control Risks, recordó que si bien en líneas generales parece una buena propuesta, aún faltan detalles por conocerse para detallar su verdadero impacto. Y es que el exmandatario oriental aún no ha revelado más detalles sobre el plan, lo cual aspira a realizar en el corto o mediano plazo.



“Aún faltan muchos detalles. Por lo poco, parece ser una propuesta muy ambiciosa, casi diría que idealista. El tema del libre movimiento por toda la región puede ser bueno pero también implica muchos riesgos. Claramente es una propuesta que no es muy realizable en el corto plazo”, apuntó el analista internacional.

¿Qué beneficios traería la integración a la economía de la región?

Theodore Kahn, director asociado de Control Risks, aseguró que una mayor integración de América Latina traería una serie de beneficios a la economía de la región, algo que podría ser importante para el desarrollo.



“Creo que puede servir para reducir costos de producción, para establecer cadenas de producción a nivel regional y para aprovechar para crear mercados integrados más grandes”, apuntó Kahn.



El analista agregó que la región está frente a un momento de desaceleración “muy fuerte” y de altas presiones inflacionarias.



“La integración puede ayudar a promover el crecimiento y también ayudar a reducir costos y a crear alternativas para acceder a bienes e insumos que pueden estar llegando desde otros mercados lejanos”, apuntó. Kahn agregó que hay que analizar las actuales barreras.

