Ex presidente de Uruguay Mujica asegura que Venezuela tiene un gobierno autoritario

José Mujica, expresidente de Uruguay y referente de la izquierda latinoamericana, afirmó que en Venezuela "hay un gobierno autoritario" que destrata a la gente, al tiempo que criticó a la vicepresidenta de ese país por sus comentarios esta semana contra el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou.

En declaraciones a periodistas el viernes, Mujica, un exguerrillero que gobernó Uruguay de 2010 a 2015, consideró que al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, se lo puede llamar "dictador".



"La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo, y se ha sentido cercado y tiene un gobierno autoritario que se pasa para el otro lado", dijo. "Pero yo aprendí esto: en una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor, entonces tratan a la gente como el orto (como la mierda)", agregó.



Mujica, consultado sobre si la administración Maduro es una dictadura, contestó: "¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban, que concentraban el poder y se lo daban a un tipo solo, para que mandara. Nada de discrepar ni nada".

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela EFE

"Orden cerrado porque en momentos de peligro no se puede discutir. Tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura de dictador. En Venezuela hay un gobierno autoritario y se lo puede llamar dictador, llámenlo como quieran", resaltó.



Mujica también cuestionó a la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, que el lunes llamó "lacayo" a Lacalle Pou (centroderecha), acusándolo de ser funcional a Estados Unidos luego de que éste dijera que el gobierno de Maduro es "una dictadura".



"Se le fue la moto a la doña esa. Así no se puede hablar de los presidentes de América. No se debe hablar, hasta por conveniencia y por razones diplomáticas. Se le fue la moto", enfatizó Mujica, usando una expresión popular para decir que se desubicó.



AFP