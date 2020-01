Guaidó fue reelegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

El líder opositor Juan Guaidó fue reelegido este domingo como presidente del Parlamento de Venezuela durante una sesión paralela e improvisada de la Cámara, celebrada en la sede de un periódico, en la que solo participaron los diputados contrarios a Nicolás Maduro y de la cual no formó parte la bancada chavista.



Un diputado opositor rival de Juan Guaidó, Luis Parra, se autoproclamó este domingo como presidente del Parlamento de Venezuela sin la presencia de Guaidó en el Palacio Legislativo, lo que la oposición denunció como "un golpe de Estado parlamentario".



Por Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, votaron 100 legisladores de oposición, incluidos los miembros de la fracción 16 de Julio, contrarios al presidente Nicolás Maduro, pero también críticos habitualmente con el líder de la oposición. "Agradezco la honra que me confieren", dijo Guaidó minutos antes de ser reelegido y apoyar con su propio voto la propuesta que le otorga otro año al frente del Parlamento.



"Juro ante Dios y ante el pueblo de Venezuela hacer cumplir esta Constitución y los deberes inherentes al cargo de presidente del Parlamento y presidente encargado de

Venezuela, para hacer valer los derechos de nuestros hermanos venezolanos", dijo luego de hacerse oficial su ratificación en el cargo.



Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia y a quien el Supremo le levantó el fuero, y Carlos Eduardo Berrizbeitia, de la agrupación Proyecto Venezuela, resultaron elegidos primer y segundo vicepresidente, respectivamente.



Por otra parte, Angelo Palmeri y José Luis Cartaya fueron designados de manera unánime como secretario y subsecretario de la Cámara. Esta sesión se desarrolló en un salón del diario El Nacional, en el este de Caracas, en vista de que la totalidad de opositores no pudieron asistir al pleno durante otra sesión la mañana de este domingo, al ser impedida su entrada por las fuerzas de seguridad del Estado.



Guaidó, fuera de la primera sesión

Al comienzo de la jornada, Guaidó y un nutrido grupo de parlamentarios se quedaron fuera del Palacio Federal Legislativo, donde el chavismo y antiguos aliados de la oposición eligieron en una bronca sesión a Luis Parra como nuevo jefe del Parlamento.



Guaidó y varias decenas de diputados estuvieron durante horas retenidos en los cordones que instalaron la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en los alrededores del Parlamento.



Efe constató cómo efectivos de la GNB impidieron el paso de Guaidó, que incluso intentó ingresar al Parlamento saltando una verja. El chavismo dijo entonces que la sesión se llevó a cabo con 140 diputados, y que Guaidó no ingresó al Palacio Legislativo porque "no tenía los votos" para ser reelegido, pese a que el quorum lo forman 84 diputados, el número necesario para hacerse con el control de la Cámara.



El Parlamento venezolano lo conforman 165 diputados, tres de ellos representantes de los pueblos indígenas y cuyas elecciones fueron impugnadas por el chavismo en 2015, sin que hasta ahora se haya resuelto este tema.



EFE