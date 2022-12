Oposición dijo 'no' a renovar mandato de Juan Guaidó 

La oposición venezolana votó a favor de poner fin al llamado Gobierno interino de Juan Guaidó, cuatro años después de que Estados Unidos y docenas de otros países se alinearan detrás de él en un intento por expulsar al presidente Nicolàs Maduro.



(Lea: Hasta 2024 se normalizarían los negocios con Venezuela).

La Asamblea Nacional liderada por la oposición, votó este jueves 22 de diciembre por un margen de 72-24 con nueve abstenciones en contra de renovar el mandato de Guaidó por un año mas. Se llevará a cabo una segunda y definitiva votación el 29 de diciembre, y si pierde esa, su mandato terminaría el 5 de enero.

Los legisladores dijeron estar cansados de una estrategia que no logró destituir a Maduro a pesar del amplio apoyo internacional y la presión que se ejerció sobre el Gobierno. La votación representa no solo un fracaso político para el cada vez más impopular Guaidó, sino también para la oposición que no ha logrado avances en su plan para desbancar a Maduro.

"Hoy, Maduro es el único que ganaría al dividir la oposición", dijo Guaidó durante la sesión de la asamblea en la que votaron uno a uno 105 legisladores. Guaidó se convirtió en enero de 2019 en el rostro del movimiento de la oposición para impulsar un cambio de régimen cuando proclamó que era el líder legitimo del país cuando Maduro ganó la reelección amanando los comicios un año antes.



(Además: Cae optimismo en La Guajira por reapertura fronteriza).

La Administración Trump y decenas de otros Gobiernos se alinearon detrás de Guaidó en un intento por ejercer presión sobre Maduro. Pero la estrategia ha fallado. Guaidó nunca ejerció ningún poder real en Venezuela y perdió el respaldo de casi todos los Gobiernos extranjeros, incluso algunos países europeos abandonaron su reconocimiento y los lideres izquierdistas recién elegidos en América Latina se movieron para restablecer los lazos con Maduro.

En casa, su indice de aprobación ha caído del 61,2% en febrero de 2019 al 15,5% en noviembre, según encuestas de Datanalisis, con sede en Caracas. "Juan Guaidó ha hecho un gran esfuerzo, pero debe estar consciente de que no ha sido suficiente", dijo la diputada Nora Bracho al presentar la propuesta de los demás partidos. "Hemos tenido un esquema que no ha sido de satisfacción para el pueblo venezolano".

Si esa propuesta alternativa se aprueba en una segunda votación, solo la Asamblea Nacional liderada por la oposición continuaría su gobierno durante 2023, a través de un comité de legisladores, y establecería un consejo de cinco miembros para administrar y proteger los activos en el extranjero, incluido Citgo Petroleum Corp. y el oro almacenado en el Banco de Inglaterra.



(Siga leyendo: ¿Volverá la escasez?: Venezuela anunció regreso del control de precios).

La propuesta "no es más que un golpe parlamentario" que pretende violar el principio de separación de poderes por parte de la Asamblea asumiendo poderes ejecutivos, dijo el legislador Sergio Garrido, al presentar la propuesta de Guaidó. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que EE.UU. reconoce al presidente interino Juan Guaidó y que no pueden especular sobre eventos futuros. Guaidó ha dicho que su mandato debe continuar hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales, que actualmente se espera que sucedan en 2024.

BLOOMBERG