Deportista olímpico colombiano tuvo dificultades para salir de Japón

Por medio de sus historias de Instagram, el colombiano Ángel Hernández, quien participó en la prueba de trampolín de la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio, contó las dificultades que tuvo para salir de Japón, una vez finalizada su participación en las justas.

"Estamos en el aeropuerto de Japón y no hemos podido viajar porque los tiquetes los han comprado por Estados Unidos y como estuvimos en Europa hace menos de 15 días no nos han dejado viajar", contó Hernández en una serie de historias que se viralizaron este domingo 1 de agosto en Colombia.



(Vea: Las marcas detrás de deportistas colombianos en los Olímpicos de Tokio).



El gimnasta agregó que pidió ayuda, pero la respuesta que recibió no habría sido muy empática.



"Llamamos a nuestro director técnico para preguntarle qué podíamos hacer y su respuesta fue que hiciéramos la cuarentena los próximos días o nos paguemos nosotros nuestros tiquetes. Esas son las respuestas que nos dan a los deportistas que nos partimos el pecho por representar a nuestro país", sostuvo.



El problema de Hernández con el viaje estaba relacionado con la pandemia del coronavirus y las medidas que hay en diferentes países: al haber estado en Europa y después en Japón, su paso por EE. UU. para llegar a Colombia le obligaba a hacer cuarentenas.



(Vea: Cuánto recibirán de premio los colombianos que ganen medalla en Tokio).



Además de sus problemas con el viaje, el gimnasta aprovechó la oportunidad para hablar de una situación que vivió antes de los Olímpicos.



"Voy a contarles que estuvimos en Europa. Hicimos una concentración que nos dieron plazo de un día para organizarla", empezó.



"Tuvimos que conseguir nosotros mismos los restaurantes donde íbamos a comer, los hoteles y el sitio de entrenamiento de un día para otro porque nos exigieron ese tiempo para darnos el dinero, dinero que nunca nos dieron y nos pidieron que lo consiguiéramos prestado", complementó.



(Vea: Juegos Olímpicos de Tokio: cómo verlos gratis en Colombia).



E insistió en que no le han devuelto el dinero que consiguió.



"Conseguimos el dinero con la Liga Antioqueña de Gimnasia y todavía no lo han devuelto. Lo único que tenían que hacer era comprarnos los tiquetes bien y acá estamos. Entonces es muy triste y me duele", aseveró.



En sus historias de Instagram, Hernández etiqueto al Comité Olímpico Colombiano, al Ministerio del Deporte y a Indeportes Antioquia.

Muy grave lo que denuncia Angel Hernández en sus historias de Instagram. Están atrapados en Japón @MinDeporteCol @OlimpicoCol. "Esas son las respuestas que nos dan a los deportistas que nos partimos el pecho por el país". https://t.co/y2ya5Uu43M pic.twitter.com/ERweRifvwA — David López B (@lopez03david) August 1, 2021

Después que las denuncias trascendieran en las redes sociales, el gimnasta usó, de nuevo, su Instagram para informar que su problema fue solucionado y ya podrá viajar.



En su participación en los Olímpicos, Ángel Hernández fue noveno en el trampolín.



PORTAFOLIO