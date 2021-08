Tenga en cuenta: horarios para pelea de Yuberjén y semis de clavados

El mundo está viviendo la última semana de los Juegos Olímpicos de Tokio, que finalizarán el próximo domingo 8 de agosto.



Y la delegación colombiana está quemando sus últimos cartuchos para conseguir medallas.



Este lunes 2 de agosto, se podrían dar pasos importantes en el objetivo de llegar al podio olímpico y aquí le contamos quiénes entrarán en acción y a qué hora, para que se programe y acompañe a nuestros deportistas.



LAS PRUEBAS



La acción empezará a las 7:20 p.m., con María Lucelly Murillo y la ronda clasificatoria de jabalina.



A las 8 p.m., Daniel Restrepo y Sebastián Morales estarán en la semifinal de clavados en trampolín de 3 metros.



A las 9 p.m., Yuberjén Martínez entrará en acción. El boxeador es una de las cartas más fuertes del país para lograr medalla. Buscará superar los cuartos de final.



A las 10 p.m., Julián Horta disputará octavos de final en lucha grecorromana de 67 kg.



El martes, a las 5 a.m. y las 5:30 a.m. tendrán participación Roberto Terán (ronda clasificatoria de salto individual) y Mónica Arango y Estefanía Álvarez (rutina técnica dúo en nado sincronizado). ​



El jueves 5 de agosto, a las 7 a.m., Anthony Zambrano buscará una medalla en la final de los 400 metros del atletismo.



DÓNDE VER



- Canal 'Caracol': con sus señales principal y la HD2. En la segunda hay transmisión desde las 8 p.m. y en la primera, desde las 11:30 p.m.



- Claro: si tiene este sistema de TV por cable, puede ver las competencias en los canales 502, 503, 504 y 505 (1502, 1503, 1504 y 1505 en HD). También en www.olimpicos.marcaclaro.com/tokyo-2020/, el canal de YouTube de Claro o en la app Claro Sports TV.



Hasta el momento, la delegación colombiana tiene 3 medallas: dos platas (Luis Javier Mosquera en pesas y Mariana Pajón en BMX) y un bronce (Carlos Ramírez en BMX).



