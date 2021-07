Sin público y con temor al covid dan inicio los Olímpicos de Tokio

Con la amenaza latente de un rebrote de covid-19 que pudiera precipitar su interrupción, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se inauguran este viernes, un año después de su fecha prevista, con la esperanza de que el mayor espectáculo deportivo del mundo, con 10.500 atletas de 204 países en acción, logre mostrar otro paso más en la nueva normalidad en el planeta.



Eso sí, por primera vez en la historia olímpica, en recintos sin público para no dar facilidades al coronavirus, podrá oirse con nitidez el chapoteo de brazos y pies en la piscina, la respiración de las gimnastas en pleno esfuerzo, las consignas de los entrenadores a sus equipos, incluso palabras gruesas proferidas en momentos de frustración.



Y es que la Juegos de la 32 Olimpiada han tenido un sobresaltado proceso, pero el empeño del Comité Olímpico Internacional (COI) y de los organizadores japoneses en sacar adelante la competición a todo trance, a fin de minimizar el quebranto económico, han obrado el milagro: el espectáculo echa a andar bajo el estado de emergencia.



(Vea: Juegos Olímpicos de Tokio: cómo verlos gratis en Colombia).



Una cancelación acarrearía pérdidas cercanas a los US$12.900 millones en un momento en que las arcas del COI, con un déficit de US$55 millones en 2020, y las del país organizador no viven su momento más boyante, de ahí que la invariable respuesta sobre un nuevo aplazamiento encontraran siempre la misma respuesta: es una posibilidad que no se contempla.



Sin embargo, el aumento de contagios en Japón, y específicamente en el área de Tokio, indujo recientemente al director del Comité Organizador de los Juegos, Toshiro Muto, a no descartar por completo una cancelación de última hora.



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervino en la sesión del COI para expresar su confianza en que los Juegos recaben la solidaridad y la determinación necesarias para acabar con la pandemia y aportó una lúgubre previsión estadística: más de 100.000 personar morirán de covid en el mundo durante los Juegos, que serán -dijo- “una celebración de esperanza”.



Pero más allá de los problemas de organización y los escándalos que han sacudido al evento en los últimos días, los Juegos Olímpicos no dejan de ser el gran evento deportivo global por excelencia.



Prueba de ello es su presupuesto, que incluye los algo más de US$2.500 millones de sobrecosto por el aplazamiento de un año como consecuencia de la pandemia y las ‘contramedidas’ por el coronavirus.



(Vea: Cuánto recibirán de premio los colombianos que ganen medalla en Tokio).



En 2019, la Comisión de cuentas de Japón estimó que el presupuesto oficial no incluía los más de US$10.500 millones invertidos por el Estado para los Juegos de 2013 a 2018.



También por supuesto, la dimensión de participantes. Estarán unos 11.000 deportistas, procedentes de más de 200 países y territorios, a los que hay que añadir los 4.400 que lo harán en los Paralímpicos. Además, otras 50.000 personas (entrenadores, auxiliares, jueces, periodistas, etc) llegarán a Japón.



Cabe resaltar que los Juegos de Tokio contarán con 33 deportes, de los cuales cuatro aparecen por primera vez: surf, skateboard, escalada y kárate. Estos se desarrollarán en 43 instalaciones olímpicas y paralímpicas, de las que 25 ya existían, otras 10 son temporales y 8 han sido construidas para la ocasión.



Sumado a esto, otro de los datos principales es que por primera vez en la historia de los Juegos, todos los deportes tendrán representación femenina en Tokio 2020, que llega al 49% del total de deportistas (y al menos el 40,5% en los Paralímpicos, un récord).



Se llevarán a cabo unos 20.000 test anticovid a diario. En caso de resultar positivo, el deportista implicado no podrá tomar parte en la competición y quedará inmediatamente aislado.



OTROS DATOS CURIOSOS



Sumado a las anteriores, existen otras cifras importantes que resaltan este evento, como el hecho de que por primera vez en la historia olímpica, las 5.000 medallas que se repartirán en estos Juegos han sido fabricadas con materiales 100 % reciclados, procedente de la recuperación de más de seis millones de viejos teléfonos y otros aparatos electrónicos.



De las más de 79.000 toneladas recuperadas, se extrajeron 32 kg de oro, 3.500 kg de plata y 2.200 kg de bronce. Además, otra de las preocupaciones comunes de los juegos es el tema sexual. Pese a que se ha pedido a los deportistas “evitar cualquier contacto físico innecesario” durante la celebración de la cita olímpica, los organizadores han previsto distribuir gratuitamente 160.000 preservativos... después de los Juegos.



PORTAFOLIO