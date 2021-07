¿Los Olímpicos de Tokio podrían cancelarse? Esto dicen organizadores

Toshiro Muto, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, no descarta ningún escenario ante los casos de covid-19 que se han detectado en la villa olímpica.



Entre esas opciones estaría la posibilidad de aplazar y hasta cancelar las justas. Sin embargo, aseguró que eso es poco probable, a 2 días de la inauguración oficial del evento deportivo.



(Vea: Recuperados por covid deben revisar si presentan pitidos en los oídos).

“No podemos predecir lo que pasará en el futuro con el número de casos de coronavirus. Así que lo que haremos será discutir sobre los diferentes escenarios si hay un repunte de casos”, indicó Muto en conferencia de prensa.



“Hemos acordado que, con base en la situación del coronavirus, volveremos a convocar conversaciones entre cinco partes. En este punto, los casos de coronavirus pueden aumentar o disminuir, por lo que pensaremos en qué debemos hacer cuando surja la situación”, añadió.



El domingo pasado, la organización detectó los dos primeros casos de covid-19 en la villa olímpica, aunque no se publicó el nombre de los afectados.



(Vea: La 'pandemia de los no vacunados', el problema que enfrenta EE. UU.).



Esa lista ha aumentado en las últimas horas, incluyendo a dos lanzadores de la selección olímpica mexicana de béisbol, que anunció los positivos de Héctor Velázquez y Sammy Solís.



Hasta ahora, según el diario español 'Marca', se han detectado 71 casos de covid-19 en personas relacionadas con los juegos.



(Vea: Islandia, el único país libre de muertes por Covid-19 en 2021).



Las justas ya comenzaron, con partidos de softbol y fútbol femenino, pero la inauguración oficial será el próximo 23 de julio.



EL TIEMPO