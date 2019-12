Aprueban juicio político al presidente Trump

La Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, decidió, tras una sesión de varias horas, aprobar los dos cargos de la acusación (impeachment) contra el presidente: "abuso de poder" y "obstrucción al trabajo del Congreso", en lo que será el tercer juicio político en la historia de Estados Unidos.



Con 216 votos la Cámara de Representantes de EE. UU. acaba de obtener la mayoría para que el impeachment a Trump continúe en el Senado. La acusación de abuso de poder se aprobó por mayoría simple, mientras que sigue la votación sobre el cargo contra el presidente de obstrucción al trabajo del Congreso.



Los demócratas acusan a Trump de haber abusado su poder con fines políticos personales al congelar una ayuda militar a Ucrania para forzar al país europeo a abrir una investigación contra Joe Biden, su potencial rival en la elección presidencial de 2020.



Ahora será el Senado el que tomará las riendas del juicio político, probablemente en enero. La mayoría republicana en la cámara alta hace de una destitución del mandatario un resultado altamente improbable.



En horas de la mañana, el presidente Donald Trump había insistido que no había hecho "nada malo". "Pueden creer que seré acusado hoy por la Izquierda Radical y los demócratas que no hacen nada, íY NO HICE NADA MALO! Es una cosa terrible", dijo

Trump en Twitter. "Esto no debería nunca pasarle a otro presidente. Recen", añadió.



Solo dos presidentes habían pasado por procesos de impeachment: Andrew Johnson y Bill Clinton. Nixon renunció cuando vio que el proceso en su contra era inminente.





Noticia en desarrollo...