El técnico Jurgen Kloop le dice adiós al club de fútbol liverpool

Una verdadera bomba estalló ayer en el mundo del fútbol cuando se anunció por sorpresa que Jürgen Klopp a se va al final de temporada, después de más de ocho años y una aventura rica en trofeos con el Liverpool, pero que ha dejado al técnico “falto de energía”.



“Es que estoy, cómo decirlo... falto de energía”, declaró el entrenador de 56 años, ganador de seis títulos de importancia desde que se puso al frente de los ‘Reds’.



El alemán, convertido en un ídolo de Anfield por su fogosidad y sus éxitos, tratará de despedirse con uno o varios títulos más, de aquí a mayo, y agrandar así su leyenda en la ciudad portuaria y popular del noroeste de Inglaterra.



“Saquemos lo máximo de esta temporada y tengamos otra razón para sonreír cuando en el futuro miremos atrás”, lanzó el alemán en una entrevista en la página de internet del club, donde se anunció la noticia.



Su Liverpool es líder de la Premier League y aún está vivo en la Copa de la Liga (clasificado a la final el 25 de febrero contra el Chelsea), Copa de Inglaterra (clasificado a cuarta ronda) y Europa League (clasificado a octavos de final).



“Amo todo” de Liverpool. “Para mí, era super, super, superimportante que pudiera ayudar a enderezar el rumbo” después de “una temporada superdifícil” el año pasado, explicó el exentrenador del Maguncia y del Borussia Dortmund.



El Liverpool terminó el ejercicio en tromba, pero ello no bastó para lograr un boleto a la Liga de Campeones, una competición históricamente del gusto de los ‘Reds’.

Klopp conquistó la sexta ‘Orejona’ de la entidad en junio de 2019 ante el Tottenham en la final, antes de hacerse con el deseado título de la Premier League en 2020, treinta años después del último título de los ‘Reds’ en la liga inglesa.



Esas dos proezas, entre otras más, le permitieron ingresar en el selecto club de leyendas de Anfield, junto con el escocés Bill Shankly (en el puesto de 1959 a 1974), y otros entrenadores que también hicieron historia con el club del Mersey, como Bob Paisley (1974-1983), Kenny Dalglish (1985-1991) o Gérard Houllier (1998-2004).



“Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez”, reconoció sobre su marcha prevista a final de temporada.



“Amo absolutamente todo de este club, amo todo de la ciudad, amo todo de nuestros aficionados, amo al equipo, amo al cuerpo técnico. Amo todo. Pero el hecho de que tome esta decisión les muestra que estoy convencido de que es la que debo tomar”.



La fatiga mental se impuso pues al amor incondicional que profesa Klopp al club al que llegó en octubre de 2015, como sucesor del menos afortunado Brendan Rodgers.



Klopp asegura haber informado a los propietarios sobre su decisión el pasado mes de noviembre. “Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo”, recordó Klopp.



En una conferencia de prensa unas horas después del anuncio sorpresa, Klopp puntualizó que la próxima temporada no dirigirá a ningún club o selección.



También prometió no entrenar a “otro club inglés” que no sea el Liverpool en el futuro. Inglaterra deberá acostumbrarse a vivir sin la presencia del técnico que lleva más tiempo en el cargo de los veinte que dirigen actualmente en la Premier, y cuya rivalidad deportiva con Pep Guardiola y el Manchester City deparó unas últimas temporadas palpitantes en la cuna del fútbol.



