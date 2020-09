Justicia entra en guerra tecnológica de EE. UU. y China

En la guerra tecnológica en la que se encuentran Estados Unidos y China entró un nuevo jugador, la justicia, que podría cambiar el curso de los acontecimientos en esta disputa.



(Tik Tok, la red social que se ha convertido en todo un fenómeno).

A diferencia del resultado en las veces anteriores, un juez de Estados Unidos decidió dejar sin efecto la prohibición que emitió el gobierno de Donald Trump sobre la red social TikTok que no permitía nuevas descargas, registros y actualizaciones en el país, lo que da un nuevo respiro a la firma de origen chino.



En concreto, según publicó Bloomberg, el juez federal Carl Nichols, de Washington, tomó la decisión al considerar que la prohibición que emitió Trump “excede a la autoridad de su gobierno” por los poderes de la emergencia nacional, y que aunque presentó mucha evidencia de la amenaza que supone China, sigue siendo poco sustancial.



(China se alista para contraatacar a EE. UU. en guerra tecnológica).



Pero más allá de esta decisión, que dará más tiempo a la firma China para buscar la fórmula de seguir operando en Estados Unidos, los expertos apuntan que esto puede sentar un precedente en la guerra tecnológica.



De acuerdo con David Castrillón, docente-investigador de la Universidad Externado, “ya son varios los pleitos en las cortes estadounidenses entre empresas de tecnología chinas y la administración Trump. Hasta ahora le habían favorecido en su guerra tecnológica, por lo que esta representa una importante victoria no solo para las empresas asiáticas, sino también para los consumidores. Asimismo, es un golpe para un ejecutivo que de manera constante ha usado el pretexto de la seguridad nacional para ganar puntos políticos”.



Incluso, esta victoria de TikTok se podría ver desde el punto de vista de la protección de los intereses de los usuarios, y no con fines políticos.



Alejandro Useche, profesor de la escuela de administración de la U. del Rosario, resalta que “este es tan solo un capítulo más en esta guerra entre Estados Unidos y China, y más ahora que se usa en términos de campaña electoral. Pero lo cierto es que no hay pruebas contundentes de que TikTok se use como herramienta de espionaje o que esté ni siquiera a favor del gobierno chino. Este fallo se hace pensando en la libertad de expresión digital”.



Pero a pesar de esta decisión, como apuntó Useche, “la guerra sigue adelante”. Y es que cabe recordar que TikTok tiene hasta el 12 de noviembre para hacer los ajustes necesarios o llegar al un acuerdo con una firma estadounidense que aprueben tanto Estados Unidos como China. Oracle y Walmart siguen adelantando las conversaciones para gestionar los activos en el país.



Otras firmas chinas, como WeChat no pudieron superar el veto y ya se empezó a aplicar la prohibición que emitió Donald Trump en el mercado de Estados Unidos.



