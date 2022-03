Kaspersky es ‘amenaza para seguridad’, dice EE. UU.

Reguladores estadounidenses han considerado al fabricante de software antivirus Kaspersky una “amenaza para la seguridad nacional”, lo cual restringirá a las firma rusa sus negocios en EE. UU.



(Plan presupuestal de Biden: más impuestos a ricos y más gasto militar).

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) agregó a Kaspersky a una lista de amenazas -que bloquea el pago a la empresa de ciertas subvenciones del gobierno estadounidense- que también incluye a empresas chinas como Huawei y ZTE.



El comunicado de la FCC no menciona la invasión rusa de Ucrania, pero Kaspersky atribuyó a “motivos políticos” la sanción. “Esta decisión no está basada en ninguna evaluación técnica de los productos de Kaspersky”, añadió la firma en un comunicado.



(Rusia estaría reduciendo sus objetivos militares en Ucrania).



La agencia alemana de ciberseguridad BSI ya venía pidiendo a los consumidores desde comienzos de este mes no usar el software antivirus de Kaspersky, advirtiendo que la empresa podría estar implicada -voluntaria o involuntariamente- en ataques de piratería informática en medio de la guerra de Rusia en Ucrania y también desinstalar sus productos.



La inclusión de la compañía Kaspersky en la lista de amenazas bloquea el dinero del fondo de la FCC que apoya las telecomunicaciones en las zonas rurales.



PORTAFOLIO