La isla tropical en donde no se tendrá que preocupar por los mosquitos

Las vacaciones están cada vez más cerca, por lo que muchas personas están en la búsqueda de viajar a destinos en los cuales puedan disfrutar de su descanso de la mejor manera y empezar el 2024 con toda la energía.



Dentro de esta indagación, el viajero tiene un amplio abanico de posibilidades dependiendo de lo que busque, sea playa, buen clima, oferta turística o cultural, etc.



Sin embargo, hay un factor que muchas personas, en especial las que viven en tierra fría, consideran antes de escoger un destino, y este es el de los insectos, como las hormigas o los zancudos.



Por lo general, durante un paseo a tierra caliente, los insectos pueden resultar una molestia para las personas que no sean nativas de allá, haciendo que la experiencia del viaje pueda ser un poco menos placentera.



Sin embargo, existe un lugar que reúne varias características que un turista estándar busca para viajar, con el extra de que en este no tendrá que preocuparse de ser picado por los insectos.

Se trata, pues, del complejo hotelero Soneva Fushi, en la isla privada de Kunfunadhoo, ubicada en el océano Índico.



Desde el 2019, la isla ha estado batallando contra mosquitos portadores de enfermedades altamente transmisibles e, incluso, mortales, como la malaria, el dengue o el virus del zika.



No obstante, junto a la empresa alemana Biogents, la isla logró erradicar a los mosquitos de la zona sin provocar daños al ecosistema de la isla. Aseguran, incluso, que se revitalizaron las plantas y otros insectos nativos.

“Buscábamos formas de controlar los mosquitos sin utilizar productos químicos”, explicó Arnfinn Oines, director de conciencia social y medioambiental de Soneva a la 'CNN' y advirtió que la técnica que llevaron adelante consistió en utilizar unos 500 dispositivos distribuidos a lo largo y ancho de la isla que imitan el olor y la respiración del ser humano.



Se trata de una serie de recipientes que funcionan como trampa atrayendo al mosquito mediante dos tipos de sustancias naturales diferentes. Una de ellas es la llamada BG-GAT. Según explicó Oines, está destinada a los mosquitos que ya picaron a alguien y buscan un lugar para poner sus huevos. Los mosquitos se alimentan de este líquido y mueren.



Por otro lado, se utilizó la BG-Mosquitaire CO₂, creada para atraer a los mosquitos que aún no picaron a un ser vivo y buscan sangre. En este caso se utiliza dióxido de carbono mediante la fermentación de levadura y azúcar, junto con ácido láctico, para imitar la piel y el aroma humano.

“El BG-Mosquitaire CO₂ es único y eficaz porque simula a los humanos utilizando CO₂ y el olor del sudor”, explicó Oines al mismo medio estadounidense. Esto significa que los mosquitos huelen ese aroma, se ven atraídos y al ingerirlo mueren. Desde 2019, aseguraron que la población de mosquitos se redujo en un 98 %.



Así mismo, los trabajadores de la isla fueron capacitados para desarticular y eliminar cualquier depósito de agua que pueda servir como incubadora de huevos y crías de mosquitos.



El complejo de lujo de Soneva fue creado en 1995 por Sonu y Eva Shivdasan con una visión pionera sobre el reciclado y el cuidado medioambiental. El lugar es visitado, tal y como indica en su sitio web, por estrellas del deporte mundial como el futbolista español Fernando Torres o el tenista ruso Daniil Medvédev.



PORTAFOLIO