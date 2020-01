La nueva y polémica aplicación de reconocimiento facial

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en Estados Unidos comenzaron a utilizar desde el año pasado una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó 'The New York Times'. La aplicación, Clearview, utiliza para ello una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram YouTube y multitud de webs.



Lea: (Trucos con los que buscan hacerle el quite al reconocimiento facial)

Gigantes de internet como Google han evitado hasta ahora ofrecer este tipo de tecnología por los enormes problemas de privacidad que plantea, según recuerda el 'Times'.



Lea: (Transacciones con la cara, un método de pago que toma fuerza en China)



Mientras, sin despertar mucha atención y en medio de un gran secretismo, Clearview la ha desarrollado y ha comenzado a comercializarla, principalmente entre cuerpos de Policía, aunque también ha vendido licencias a algunas compañías para fines de seguridad.



Entre otros, disponen de la aplicación el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional y numerosas fuerzas de Policía locales, asegura el diario.



El sistema permite subir la foto de un individuo y ver de inmediato imágenes públicas de esa persona junto a enlaces a los sitios web en los que aparecieron. Así, además de la identidad, el usuario puede tener acceso a menudo a la ocupación, el lugar de residencia o los conocidos de esa persona.



'The New York Times' analizó el código de la app y descubrió que incluye una opción para utilizarse junto a gafas de realidad aumentada, lo que potencialmente podría permitir a los usuarios identificar a cualquier persona que vean.



Clearview fue fundada por el australiano Hoan Ton-That, responsable de varias aplicaciones poco exitosas para teléfonos móviles y por Richard Schwartz, un ayudante de Rudolph Giuliani durante su tiempo como alcalde de Nueva York.



Además, cuenta con respaldo financiero por parte del magnate de Silicon Valley Peter Thiel, un inversor cercano a Donald Trump y que está involucrado en compañías como Facebook.



Las fuerzas del orden disponen en Estados Unidos de acceso a sistemas de reconocimiento facial desde hace años, pero tradicionalmente limitados a buscar en fotografías en poder de las autoridades, como retratos de arrestados. Mientras tanto, algunas grandes ciudades han prohibido a sus agentes el uso de este tipo de tecnología por los problemas de privacidad que plantea.





EFE