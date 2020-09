La batalla entre la PlayStation 5 y la Xbox Series X que se avecina

Sony lanzará en noviembre la esperada PlayStation 5, justo a tiempo para luchar contra su rival de Microsoft, la consola Xbox Series X, por reinar en la campaña navideña marcada por una pandemia de coronavirus que ha disparado el sector de los videojuegos.



Lea: (El mundo llegó a los 30 millones de contagios de coronavirus)

Las dos consolas se lanzarán con un par de días de diferencia, ambas con el objetivo de capitalizar una 'rara avis' en medio de la carnicería que la pandemia ha supuesto para muchos sectores de la economía.



Lea: (¿Cómo recuperar su negocio tras la pandemia?)



Además de una versión premium de 500 dólares de la PS5, también se ha diseñado una 'edición digital' de 400, sin unidad de disco para aprovechar la creciente popularidad de la descarga de juegos desde la nube. Estas versiones de la PS5 saldrán a la venta el 12 de noviembre en Australia, Norteamérica, Nueva Zelanda, México, Japón y Corea del Sur, y estarán disponibles en otros lugares una semana después, dijo la firma japonesa el miércoles.



Lea: (Salga de sus deudas rápido con el método 'bola de nieve')



Microsoft anunció la semana pasada que su Xbox Series X de última generación se lanzará el 10 de noviembre. El precio inicial estimado es aproximadamente el mismo que el de la PS5 completa, mientras que la Xbox Series S, la gama más barata, saldrá a la venta a finales de noviembre por 299. La PS4 se ha vendido más del doble que la Xbox One, y Sony espera que juegos como 'Final Fantasy XVI', 'Hogwarts Legacy' y 'Spider-Man Morales' le ayuden a mantener esa hegemonía.



Algunos de los juegos nuevos serán exclusivos para la PS5, lo que le dará a Sony una gran ventaja, dijo Amir Anvarzadeh, estratega de Asymmetric Advisors en Singapur. "PS5 tendrá una gran ventaja como siempre la ha tenido, porque en Europa PlayStation domina y Xbox siempre está muy por detrás", dijo . "Pero para que los juegos de PS5 se vendan, necesitas el hardware para vender".



GRAN DEMANDA



Sony alardeó de las capacidades de la nueva PS5 durante su presentación. "No podemos esperar a que nuestros seguidores experimenten en su propia piel la increíble velocidad, la mayor inmersión y los juegos asombrosos", dijo el jefe de Interactive Entertainment, Jim Ryan.



Las empresas de juegos han experimentado un aumento de los ingresos y una explosión de las ventas ya que muchas personas buscan distraerse durante los confinamientos decretados para contener el coronavirus.



Según NPD Group, el gasto de los consumidores en videojuegos en Estados Unidos alcanzó un récord de 11.600 millones de dólares en el trimestre de abril a junio, casi un tercio más que en el mismo período del año anterior. Las ventas del sector videojuegos de Sony aumentaron un 32,5% en el primer trimestre fiscal de 2020-21. Microsoft dijo en julio que sus ingresos habían aumentado un 13% a 38.000 millones, gracias en parte a su computación en la nube y sus servicios de juegos para la Xbox.



Pero Anvarzadeh advirtió que los máximos recientes, incluido el gran éxito de Nintendo con 'Animal Crossing', no durarían mucho. "Nintendo va a tener (el equivalente a) tres trimestres de Navidad en un año, lo cual es inaudito", dijo. "La pandemia provocó una gran distorsión del mercado que no creemos que se repita", agregó. "Así que todos estos desarrolladores van a enfrentar grandes desafíos el próximo año, al menos desde el punto de vista del crecimiento".





AFP