La búsqueda de América Latina por tener una moneda común

La integración de los países de América Latina para la geopolítica o los mercados internacionales es un ideal que ha estado presente desde tiempos inmemorables y que ha cogido fuerza desde el exitoso caso de la Unión Europea.



(Lea: Por qué el FBI interceptó la mansión de Trump en la Florida).

Muchos intentos se han realizado en pro de lograrla, con mecanismos de integración políticos y económicos, muchas veces motivados por ideologías, que no trascienden en el tiempo y no terminan de ser lo suficientemente contundente para liderar un proceso que puede demorarse al menos un par de décadas.



“El anhelo de una integración regional a semejanza de lo que se ha dado con la Unión Europea, desde la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en los años 50, ha sido efectivamente una ilusión y un anhelo en diferentes momentos”, señaló Gabriel Orozco, docente de relaciones internacionales en la Universidad Simón Bolívar.



Recientemente, los vientos de la propuesta de integración latinoamericana y la consecución de la unidad monetaria volvieron a tomar fuerza en la región.

EL paso más reciente fue la posesión del presidente Gustavo Petro, quien en medio de su discurso alertó la baja integración de las economías de la región y señaló que van a reforzar esa mirada sobre América Latina durante su mandato.



De hecho, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el comercio intrarregional en América Latina y el Caribe apenas supera el 14% del total de los países de la región, mucho menos que Asia (41%) y la Unión Europea (59%).



En el mismo evento del pasado domingo, el presidente del Congreso, Roy Barreras, habló de lograr esa igualdad monetaria. “Para que de la mano de las otras naciones latinoamericanas decidamos compartir un destino común, una sola agenda de competitividad, un Parlamento Latinoamericano vinculante, ojalá una la moneda”, mencionó.



Y, cuestionado por esta afirmación, al día siguiente el presidente Gabriel Boric de Chile no descartó del todo, al menos, plantear la posibilidad.



(Además: El Pacífico: batalla geopolítica entre Estados Unidos y China).



“Estos mecanismos específicos (moneda única) son muy complejos. Son procesos de largo aliento y tenemos mucho que avanzar antes”, mencionó.



El expresidente de Brasil y actual candidato a ser jefe de Estado, Lula Da Silva, planteó la idea concreta de crear el “sur”, una moneda sudamericana, la cual, según dos de sus asesores, sería emitida y supervisada por un banco central sudamericano y con ella se buscaría la independencia de una moneda como el dólar estadounidense.



En el pasado, se buscó esta integración por medio de la Unasur y el impulso del Sucre, la moneda de transacción de los países del Alba, idea de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.



Lo que implica



Para el docente de la Universidad de los Andes, Germán Machado, la creación de la moneda común tendría como respuesta una pérdida de la soberanía monetaria de la cual duda que los países estén considerando desprenderse.



“Lo que trata de forma sencilla, es que cada país no tenga su propia moneda, que no pueda decidir cuantos billetes o monedas hace, pero también significa que la política monetaria tampoco sea dirigida por ese país(...). En América Latina es más complicado, no solo por esa falta de integración, sino por el hecho de que nuestros países si bien somos parecidos, no necesariamente somos dependientes el uno del otro o los contextos macro son diferentes”, dijo.



Tanto Orozco como Machado, consideran que para que la propuesta pueda tener implicaciones mayores, debe venir de un país importante, como el caso de Brasil con Lula. De hecho, el catedrático de la Uniandes, precisa que llegaría a ser más viable una moneda común para Sudamérica o dentro de un bloque de la región, como la CAN o el Mercosur.



Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, sostuvo que lo que hace falta en la región es más cooperación entre sí misma, y que en caso de una moneda única, este sea el último paso, tal como ocurrió con la Unión Europea.



“Sin tener mercados integrados y maduros, instituciones robustas de integracón, la moneda única es sencillamente una manera de perder margen de maniobra (...). Siento que estamos muy crudo desde cualquier tipo de vista”.



Roberto Casas Lugo