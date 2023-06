Cámara Baja de EE. UU. respalda pacto para elevar el techo de deuda

La Cámara Baja confirmó su respaldo al presidente Joe Biden y al el líder republicano Kevin McCarthy para elevar el techo de deuda en Estados Unidos, siempre que se gestionen los cambios en el gasto público.



El trámite legislativo continúa, ahora pasará al Senado y restan solo cinco días para que que se alcance la fecha límite marcada por el Departamento del Tesoro.



La votación fue en su mayoría a favor, algunos conservadores mostraron su rechazo a la iniciativa, pues para este sector no es suficiente con esta medida. Así, se regisraron 314 apoyos -165 de demócratas y 149 de republicanos. En contra votaron 46 demócratas y 71 republicanos. Dos miembros de cada partido no votaron.



Kevin McCarthy, aseguró que este sería "el mayor recorte de gasto de la historia de

Estados Unidos", además dijo que "los contribuyentes ahorrarán unos 2.100 millones

de dólares.



Una vez se apruebe en el Senado, la medida elevará el techo de deuda para los próximos dos años, es decir, hasta después de las próximas elecciones presidenciales.



El presidente Biden, por su parte, agradeció en un comunicado, agradeció a McCarthy su ejercicio de negociación y solicito al Senado que apruebe "lo antes posible".



Esta medida, consideran varios sectores del país, sería crucial para que el país no incurra en un impago de su deuda pública, después de llegar al límite del monto de dinero prestado en enero.



EFE