Las razones por las que la Comisión Europea pide acabar con subsidios agrícolas

En la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebrará desde hoy, hasta al 29 de febrero en Abu Dabi, la Comisión Europea insistirá en la necesidad de acabar con lo que considera “subsidios agrícolas que distorsionan el mercado”.



Así lo anunció el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, en un texto publicado en el diario Financial Times y después en la página web del Ejecutivo Comunitario. La UE “colaborará con otros miembros en las cuestiones apremiantes relacionadas con los desafíos de la actual crisis de inseguridad alimentaria, en particular las restricciones a la exportación aplicadas a productos alimenticios”, escribió Dombrovskis.



Se prevé que uno de los puntos principales en la reunión sea la cuestión de las reservas nacionales de alimentos que poseen países como India, cuyo gobierno compra con ese argumento cereales, principalmente arroz, a sus productores a precios superiores a los del mercado.



Países desarrollados consideran que en la práctica se trata de subsidios que distorsionan el mercado alimentario mundial, algo aún más sensible desde que la guerra de Ucrania ha elevado los precios de los cereales, mientras India se ha convertido en el mayor exportador global de arroz.



EFE