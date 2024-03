La ciudad de EE. UU. que se declaró a favor de los migrantes... y recibe indocumentados

Estados Unidos es conocido mundialmente por sus rígidas normas migratorias y una de las situaciones que más dan fe de ello son las noticias sobre deportaciones masivas de migrantes indocumentados.

Sin embargo, esto contrasta a la vez con la fuerte presencia extranjera en la principal economía del mundo, algo que también, de cierta manera, ha ayudado a que el país lograra prosperar.



Este ingrediente es sabido por muchas estadounidenses, al punto de que en diferentes comunidades no dudan a recibir a los foráneos con los brazos abiertos, hasta el punto de ser un comportamiento muy común en ciudades enteras.



Uno de esos casos es el de la ciudad de Lancaster, en el estado de Pensilvania, la cual ha aprobado políticas que les permitirán limitar su cooperación con las autoridades federales migratorias. El consejo de la ciudad, conformado únicamente por miembros del partido Demócrata, aprobó por unanimidad una orden que impida a la policía local y a cualquier otro funcionario de la urbe, cuestionar sobre el estatus migratorio de una persona.



Con base en lo anterior, a menos que sea requerido por la ley estatal o federal, o bien bajo una orden judicial, las personas no tendrán por qué responder con respecto a su situación migratoria. Contrario a lo que sucede en estados como Florida, en donde las autoridades están obligadas a averiguar ese dato.

Estados Unidos iStock

De igual manera, se prohíbe proporcionar cualquier información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que pudiera llevar a acciones civiles o no penales relacionadas con la ley de inmigración.



La intención con este marco regulatorio es lograr que Lancaster siga siendo una ciudad donde los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados puedan sentirse seguros y tengan accesos a servicios públicos. Además de poder denunciar cualquier delito que se cometa en su contra.



Sobre la iniciativa, Jaime Arroyo, vicepresidente del consejo de Lancaster, dijo al medio NBC, que las medidas no pondrán en peligro la seguridad de nadie, pues la policía seguirá cooperando con ICE si es necesario.



Ley de confianza



Las iniciativas apoyadas por Lancaster se basan en la llamada Ley de confianza o 'Trust Act', que permite a los residentes, independientemente de su estatus migratorio, poder transitar sin miedo y utilizar los servicios públicos para sus familias.



Inmigrantes en Estados Unidos iStock

Diversas organizaciones en pro de los derechos de los inmigrantes se han manifestado a favor de esa ley señalando que muchos indocumentados han expresado preocupación ante la posibilidad de tener un contacto con la policía, temiendo que sus familias pudieran ser separadas.



Lancaster es un ejemplo del apoyo a la ley. Quienes la impulsan consideran que cualquier persona, sin importar su estatus, merece seguridad, protección y refugio. No obstante, las autoridades aclararon que no son una ciudad santuario, sino únicamente acogedora.



Finalmente, cabe decir que, de acuerdo con el medio Telemundo, en Lancaster, 40 % de la población se identifica como hispana e incluso alrededor del 11 % no habla bien inglés.



PORTAFOLIO