La creciente fortuna de Musk lo aleja cada vez más del resto del mundo

En lo que respecta a riqueza personal, Elon Musk está cada vez más lejos del resto del mundo.



El patrimonio neto de Musk se disparó a US$223.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, luego de un acuerdo con inversionistas que le dio una valoración de más de US$100.000 millones a SpaceX.



El acuerdo significó para Musk US$10.6000 millones de patrimonio adicionales, gracias a su propiedad de la compañía de cohetes que fundó en 2002 con el objetivo de colonizar Marte.



Amazon.com Inc. de Jeff Bezos ocupa el segundo lugar en la lista mundial con una valoración de US$191.600 millones. Musk obtuvo alrededor de tres cuartas partes de su riqueza de Tesla Inc., que cofundó en 2003 después de hacer una fortuna con la venta del sitio de comercio electrónico PayPal a eBay Inc. por US$1.500 millones.



La nueva valoración de SpaceX llega poco más de un año después de que la empresa con sede en Hawthorne, California realizará su primer vuelo de prueba tripulado por astronautas a la Estación Espacial Internacional de la NASA.



La compañía ahora es más valiosa que Lockheed Martin Corp., el mayor contratista de defensa del mundo.



Los multimillonarios del mundo han estado acumulando riqueza rápidamente a medida que los bancos centrales inyectan liquidez en la economía global, incluso cuando hay millones de personas desempleadas en medio de una frágil recuperación económica.



En lo que va del año, las 500 personas más ricas han agregado US$742.000 millones, según el índice de Bloomberg.



Pero incluso entre los ultramillonarios, la creciente fortuna personal de Musk lo pone cada vez más en una órbita propia. En lo que va de 2021, Bezos ha visto pocos cambios en su riqueza, en tanto que las acciones de Amazon se estancaron después de un despunte durante la pandemia de covid.



La fortuna de Bill Gates se redujo tras la transferencia de activos a su exesposa, Melinda French Gates. El patrimonio neto de Mark Zuckerberg se desplomó en unos US$6.000 millones en cuestión de horas a principios de esta semana después de que Facebook Inc. quedara en medio de informes dañinos sobre el uso de sus redes sociales y una interrupción de su servicio de horas



Bloomberg