La crisis interna empuja a Italia hacia un cambio

Italia está nuevamente en el ojo de la tormenta. Una crisis política autoinducida amenaza con erosionar los esfuerzos recientes para resolver la crisis económica, agravada por la pandemia y la guerra en Ucrania.



Hace menos de una semana, el populista Movimiento 5 Estrellas, integrante de la coalición gubernamental, sorprendió a propios y extraños al abstenerse de la votación promovida por el primer ministro Mario Draghi sobre un paquete económico para apoyar las medidas contrainflación en el territorio.



Ante esto, el propio Draghi entregó su carta de renuncia, la cual fue rechazada por el presidente Sergio Mattarella.



“En este momento hay una clara inestabilidad política, donde un grupo de partidos que hacían parte de una coalición de gobierno están buscando visibilidad ante unas próximas elecciones (2023). El problema es que estas jugadas políticas ponen en riesgo la difícilmente lograda estabilidad política en Italia”, señaló el internacionalista Jesús Agreda.



Es importante recordar que en Italia rige un sistema parlamentario, pero multipartidistas; lo que hace que los gobiernos siempre busquen coaliciones.



“El gobierno actual de Draghi es un gobierno multipartidista y tecnócrata, que no fue elegido como primer ministro por el pueblo. Él asumió en una situación de crisis con un gobierno de expertos, incluyendo a casi todos los partidos del parlamento italiano en su momento”, explicó el docente de la Universidad del Rosario, Ralf Leiteritz.

Lo que viene para la crisis



Los analistas consultados por Portafolio explican que existen varias razones para que el Movimiento 5 Estrellas haya tomado esta insólita decisión que los ha llevado a una pequeña crisis interna entre seguir dándole la espalda a Draghi o retroceder sus palabras.



“La principal razón parece ser que el movimiento ha perdido prácticamente su base electoral y lo único que podría darle visibilidad es apartarse del gobierno, con el cual han trabajado de la mano pero que no ha tenido en cuenta sus exigencias, mas tendientes a la izquierda y mas preocupadas por la protección del medio ambiente, o su posición mas cuestionable respecto al apoyo de Italia a Ucrania”, apuntó el docente Agreda.



Leiteritz, por su parte, señala que el Movimiento 5 Estrellas fue hace un par de años la principal fuerza del Parlamento, pero desde entonces ha evidenciado una seguidilla de incisos, incluyendo la salida de su anterior líder, que lo han debilitado políticamente.



“Necesita ganar protagonismo dentro del mismo domingo y por eso pretendieron con Draghi nuevas demandas de gasto social, pero Draghi, siendo un tecnócrata, no aceptó esta demanda de aumentar el gasto público y por eso no continuó el apoyo al Gobierno”, mencionó Leiteritz.



Dado que el presidente Mattarella no aceptó la renuncia de Draghi, el experimentado político tiene hasta este miércoles para presentar en una nueva coalición de gobierno, lo cual si no ocurre, se buscará adelantar la elección anticipada en dónde se puedan beneficiar los partidos no representados en la actual confederación política.



Dado el historial del país, Leiteritz estima que lo que podría ocurrir finalmente es un llamado a las elecciones anticipadas, aunque dada la actual crisis económica, considera posible que el Movimiento 5 Estrellas reflexione y continúe hasta el final de Draghi en 2023.



Para Agrada, el impacto de esta crisis política en la economía llega de forma directa. La probabilidad de que Draghi renuncie, conociendo su perfil económico y la eventual llegada al poder de posibles movimientos populistas “puede hachar al traste todo ese esfuerzo y ya se ha visto con la baja en la bolsa de valores de Italia”.



ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio