La deuda de Venezuela y PDVSA volverá a entrar en los índices clave de JPMorgan

Los bonos de Venezuela y su compañía petrolera estatal están subiendo después de que JPMorgan Chase & Co. presentara un plan para reponderar los valores en índices de deuda de mercados emergentes ampliamente seguidos.



Alrededor de 53 mil millones de dólares de Los bonos soberanos de Venezuela y los pagarés de Petróleos de Venezuela SA, que han permanecido en default desde 2017, volverán a ingresar a la serie del Índice de Bonos de Mercados Emergentes durante tres meses a partir del 30 de abril, escribió un equipo liderado por Gloria Kim en un comunicado del jueves.



La decisión se produce apenas cuatro meses después de que el gobierno estadounidense levantara la prohibición de comercializar estos instrumentos en el mercado secundario.



Los bonos soberanos subieron hasta 3 centavos a lo largo de la curva, y los bonos con vencimiento en 2027 aumentaron a 21 centavos por dólar estadounidense, según datos indicativos de precios compilados por Bloomberg y operadores familiarizados con los precios, que pidieron no ser identificados discutiendo el datos.



Los bonos de PDVSA con vencimiento en 2026 subieron a 11 centavos, el mayor salto desde octubre.



Es probable que los inversores, muchos de los cuales comparan el rendimiento de sus fondos de bonos de mercados emergentes con la serie EMBI de JPMorgan, reconsideren la exposición a los bonos.



El banco había reducido la ponderación de la deuda a cero en los principales índices de referencia de los mercados emergentes en 2019 en medio de las sanciones de Estados Unidos.



Sin embargo, el año pasado la administración Biden aflojó algunas de esas restricciones y permitió a los inversores estadounidenses volver a comprar los bonos. Poco después, las notas fueron puestas en un período de observación por un posible cambio de tratamiento en los índices de referencia.



"Los precios subirán, pero no tanto", dijo Fernando Losada, director gerente de Oppenheimer & Co. "Aún queda la cuestión sobre qué sanciones podrían volver a imponerse".

Los administradores de dinero han estado observando de cerca las elecciones de Venezuela desde que Estados Unidos levantó las restricciones al comercio de bonos como un gesto de optimismo de que el presidente Nicolás Maduro se enfrentaría a todos los rivales en una elección abierta. Sin embargo, la administración Biden restablecerá algunas sanciones si a los candidatos de la oposición se les prohíbe postularse.



JPMorgan dijo que la deuda de Venezuela podría eliminarse de índices si Estados Unidos vuelve a imponer restricciones al comercio en el mercado secundario.



Según JPMorgan, veinte valores (24 mil millones de dólares en bonos de PDVSA y 29 mil millones de dólares en notas soberanas) tendrán peso en los índices EMBI Global y EMBI Global Diversified. El Índice Básico EMBIG excluirá la deuda venezolana debido a una consulta de gobernanza y un cambio de reglas que evita que la deuda morosa reingresando al medidor, según el banco.



BLOOMBERG