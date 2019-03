¿La economía de EE.UU. entrará en recesión el próximo año?

¿Estados Unidos caerá en recesión en algún momento del próximo año? Los economistas están cada vez más en desacuerdo sobre lo que sucederá y ese hecho, en sí, puede ser una señal preocupante.



Todos los meses, Bloomberg encuesta a decenas de economistas (de bancos, firmas de investigación, universidades) sobre las perspectivas para EE.UU. En promedio, hasta el viernes, esperaban que la economía creciera un 2,2 por ciento durante los próximos 12 meses, ajustada por la inflación.



Dicho esto, se registró bastante variación, particularmente hacia el lado negativo: las predicciones oscilaron entre un crecimiento del 3,2 por ciento y una contracción del 0,8 por ciento. Así es como se ve: La variación puede ser importante.



En 2007, cuando dirigía una encuesta similar en el Wall Street Journal, notó que aunque los economistas no eran muy buenos para predecir recesiones, tienden a estar más en desacuerdo cuando una era inminente.



Esto es lo que sucedió antes de las recesiones de 1990 y 2001, y lo que finalmente ocurrió antes de 2008.



No es un indicador perfecto, y puede aumentar sin presagiar nada, pero vale la pena observarlo. Entonces, ¿Qué está pasando ahora? Para tener una idea, reuní los datos de la encuesta de Bloomberg del final de cada trimestre, para ver en qué medida discrepaban los analistas.



Específicamente, calculé la desviación estándar, una medida de la divergencia del promedio, de las predicciones de crecimiento en los próximos 12 meses. A partir del viernes, se situó en 0,76 puntos porcentuales, la mayor dispersión desde 2012, cuando Europa todavía estaba inmersa en su crisis de endeudamiento.



Aquí hay un gráfico (desafortunadamente, los datos no se remontan a periodos previos a la última recesión): El nivel de desacuerdo tiene sentido: con variables como la política comercial de Donald Trump, el brexit, las perspectivas de crecimiento de China, los riesgos de la deuda corporativa y una curva de rendimiento invertida en juego, es particularmente difícil estimar que podría suceder.



Cualquier cosa que haga que los economistas se sientan inseguros también podría representar un indicador de que la economía podría hundirse.





M. Whitehouse