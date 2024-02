La economía de Guyana, movida por el petróleo

Guyana ha experimentado una enorme transformación en los diez años transcurridos desde el enorme descubrimiento de petróleo frente a sus costas. Una muestra de ello es la piscina del hotel Marriott de Georgetown.



Al atardecer, ejecutivos del sector petrolero con camisas de marca bajan de vans y se unen a mesas de funcionarios de bancos de desarrollo, que ya conversan frente a bolitas de yuca y cervezas heladas.



Una habitación básica en este hotel, que suele estar agotada, puede costar más de US$600 en una noche normal de enero.



Los precios casi se triplican a mediados de febrero, cuando se celebra la conferencia anual sobre petróleo en Guyana, que atrae a esta pequeña nación de 800.000 habitantes a grandes ejecutivos del sector energético y líderes mundiales.



La llegada del “grupo del Marriott” es una señal del cambio que se ha producido en Guyana desde que Exxon Mobil Corp. encontró petróleo en las aguas del país en 2015.



Los nuevos pozos bombean 645.000 barriles diarios, lo que generó unos US$1.600 millones en ingresos para el Gobierno de Guyana en 2023.



La economía del país se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, pasando de ser una de las de peor desempeño de la región a la de mayor crecimiento del mundo durante dos años seguidos.



Los yacimientos de petróleo son tan grandes en relación con la población de Guyana que, según algunas proyecciones, el país superará a Kuwait y se convertirá en el mayor productor de crudo per cápita del mundo, con un 16% de crecimiento neto del suministro de petróleo de aquí a 2028.



Sin embargo, el optimismo ciego que se murmura entre las paredes del hotel queda en entredicho al salir al exterior. “No la he visto, y menos aún probado”, asegura Corwin Wright, de 55 años, refiriéndose a la nueva riqueza de su país.



Wright vende sombreros de tela y gorras en el mercado de Stabroek, donde cientos de vendedores luchan por llamar la atención de los transeúntes en puestos cubiertos con lonas, con la esperanza de que compren cualquier cosa, desde mangos y jugo de caña de azúcar hasta peces pacu recién pescados. En un día bueno, algo poco habitual, Wright gana US$50, que “es suficiente para pagar las facturas”, dice, “pero no más”.



El descubrimiento de petróleo ha sido, en general, una bendición para Guyana. Pero la antigua colonia británica debe encontrar un camino que evite la maldición de los recursos que ha asolado a los países petroleros, que han dependido demasiado de recursos naturales limitados e impredecibles, abandonando otras áreas de la economía.



Los nuevos puestos de trabajo que se han creado en el sector energético benefician a parte de la población de Guyana, pero muchos sufren las consecuencias del aumento del costo de vida y de salarios aún escuálidos. Y los precios se han disparado: la inflación anual del país fue del 0,8% en 2016, según cifras del Banco Mundial. Pero en la última estimación del Departamento de Estado de EE. UU., la inflación habría sido del 6,6% en 2023.



Todo ello representa un desafío para el presidente Irfaan Ali, cuya promesa de lograr un crecimiento sostenible y ganancias equitativas tanto para los inversionistas como para los ciudadanos exigirá profundos cambios estructurales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Por no hablar de las amenazas de conflicto interestatal que han surgido con el aumento de la presencia militar de la vecina Venezuela en la frontera.



Aunque Ali ha insistido en que las prospecciones petroleras continúan según lo previsto, la posibilidad de un arbitraje forzoso y de cualquier acuerdo posterior en caso de que Venezuela siga adelante podría añadir costosos años a las naciones y a productores.



