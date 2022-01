La OMS lo deja claro: la endemia no es la solución para el covid-19

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transformación de la pandemia en una endemia no será necesariamente una buena noticia ni significará ver la luz al final del túnel.



"La gente habla de pandemia versus endemia, pero la malaria es endémica, igual que el VIH, y matan cientos de miles de personas, así que endémico no es algo bueno, solo significa que está aquí para siempre. A lo que tenemos que llegar es a niveles bajos de incidencia de la enfermedad, con un máximo de gente vacunada y que nadie tenga que morir de esto (covid-19)", dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.



"Ese será el fin de la emergencia sanitaria, el fin de la pandemia", explicó el funcionario en una charla con otros expertos del sector farmacéutico y de la sociedad civil en el marco de la Agenda de Davos, un evento organizado por el Foro Económico Mundial.



Mike Ryan, quien está a la cabeza del equipo que lucha para acabar con la pandemia en la OMS, enfatizó que el mundo no podrá acabar con el virus, ya que este se ha vuelto pandémico y "se convertirá en parte del ecosistema", pero lo que se puede dejar atrás es la emergencia sanitaria internacional que ha causado la covid-19.



"El asunto (a resolver) son las muertes y las hospitalizaciones, es la alteración de nuestra vida social, económica y política, esta es la tragedia. El virus es solo un vehículo, lo que tenemos que plantearnos es cómo la sociedad ha reaccionado ante él, con desigualdades en el acceso a la atención sanitaria y desigualdad social", comentó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS.



Durante la charla, dedicada al problema del acceso a las vacunas que persiste entre los países de altos y bajos ingresos, se recordó que la plataforma COVAX, creada para ofrecer soluciones a esta situación, ha superado la barrera de las 1.000 millones de dosis repartidas a los países en desarrollo, a pesar de los obstáculos que afrontó por la prohibición de exportación de vacunas por parte de India, que sería el principal. proveedor.



El director de GAVI, la alianza por las vacunas y cofundadora de COVAX con la OMS, Seth Berkley, señaló que aunque el suministro de vacunas haya mejorado todavía podrían surgir problemas en los próximos seis meses, en particular si empiezan a producirse vacunas para variantes específicas del coronavirus.



"Debemos tener cuidado de que si esto sucede no genere una nueva situación de desigualdad y que la cadena de suministro se mantenga abierta", recalcó Berkley.



El Serum Institute de India, el mayor productor de vacunas del mundo, era el principal abastecedor de Covax, pero en el segundo trimestre del año detuvo sus exportaciones por una orden del gobierno, que desvió esta producción hacia su propia población, que afrontaba una brutal ola de covid-19. Esa prohibición se levantó el pasado octubre.



El consejero delegado del Serum Institute, Adar Poonawalla, dijo que entre enero y diciembre pasados su compañía produjo 2.000 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, con la que firmó un acuerdo de transferencia de tecnología para producirlo en sus instalaciones.



"La capacidad de suministro ha dejado de ser un problema y estamos listos para apoyar a África y al que lo necesite. Tenemos dosis disponibles para ustedes", declaró el ejecutivo Poonawalla.



EFE