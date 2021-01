La esperada normalidad no llegará este año, dice la OMS

Las campañas masivas de vacunación, que hacen frente a un galopante avance del covid-19, no serán suficientes para garantizar la inmunidad colectiva o de rebaño en 2021, advirtió el lunes la OMS, que esta semana es esperada en China, un año después del anuncio del primero de los casi dos millones de muertos por la pandemia.



En el mundo, el coronavirus ha infectado a más de 90 millones de personas y la cifra de fallecidos llega a 1,94 millones. China ha logrado controlar en gran medida el virus, y toma medidas estrictas para acabar con los brotes: más de medio millón de personas fueron confinadas en Pekín el lunes para acabar con un puñado de casos.



Sin embargo, los contagios estaban aumentando en toda Europa y Reino Unido se enfrenta a una nueva cepa que podría provocar un nuevo colapso de los hospitales. El domingo, Rusia confirmó su primer caso de la nueva cepa de covid-19, que sería mucho más contagiosa, según científicos.



En Estados Unidos, el país más afectado, con más de 376.000 muertos por coronavirus, el presidente electo Joe Biden recibió públicamente su segunda dosis de la vacuna. Para acelerar el ritmo de vacunación, Nueva York suavizó los criterios de elegibilidad y abrió el lunes sus primeros grandes centros.



"LAS PEORES SEMANAS" ESTÁN POR VENIR



La compañía alemana BioNTech dijo que podría producir millones de dosis de su vacuna, más lo que esperaba inicialmente este año, aumentando la producción de 1.300 millones a 2.000 millones.



Pero la compañía, que se asoció con la empresa estadounidense Pfizer para producir la primera vacuna aprobada en Occidente, también advirtió que el covid-19 "probablemente se convertirá en una enfermedad endémica".



Las vacunas tendrán que luchar contra la aparición de nuevas variantes virales y una "respuesta inmunológica natural menguante", dijo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el uso de mascarillas, el distanciamiento y la higiene seguirán siendo el día a día de la humanidad "al menos hasta el fin de este año".



"No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021", declaró la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, en rueda de prensa.



La distribución de vacunas "toma tiempo", explicó. El director general de la

OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo además que la agencia "fue informada por Japón el fin de semana de una nueva variante del virus". Reino Unido, el primer país en aprobar la vacuna de Pfizer/BioNTech, abrió siete centros de vacunación masiva en el país el lunes.



"Las próximas semanas van a ser las peores de esta pandemia", advirtió el principal consejero médico del gobierno, Chris Whitty, a la BBC. "Lo que tenemos que hacer, hasta que las vacunas hagan efecto (...) es reforzar" el respeto de las restricciones, agregó.



India, el segundo país más poblado del mundo, en el que el covid-19 mató a 150.000 personas, se dispone a lanzar el sábado su colosal y compleja campaña de vacunación que busca inmunizar a 300 millones de sus 1.300 millones de habitantes.



"Estoy impaciente por vacunarme y vivir sin miedo y sin mascarilla todo el tiempo. El año pasado fue muy duro", declaró a la AFP Shatrughan Sharma, un trabajador de 43 años en Nueva Delhi.



En tanto, Rusia anunció que 1,5 millones de personas en el mundo se inocularon su vacuna Sputnik V y que ahora contempla desarrollar una versión "light" que solo requeriría una inyección, aunque su eficacia sería menor, para aportar una solución temporal en algunos países.



HOSPITALES MEXICANOS EN ESTADO "CRÍTICO"



Portugal, que registra nuevos récords de muertes y hospitalizaciones, "decretará algo muy similar al primer confinamiento de marzo", dijo el lunes el primer ministro Antonio Costa. El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, de 72 años, dio positivo y está aislado.



Líbano decidió el lunes imponer un toque de queda total durante 11 días a partir del jueves y limitar los vuelos procedentes de países de alto riesgo en un intento de frenar la propagación del nuevo coronavirus.



Un año exacto desde que Pekín confirmó su primera muerte, en la ciudad central de Wuhan, un equipo de expertos de la OMS llegará finalmente esta semana a China para iniciar la investigación sobre el origen del coronavirus.



Pekín confirmó este lunes que los 10 expertos de la OMS llegarán finalmente el jueves para realizar "investigaciones conjuntas con científicos chinos", según un parco comunicado del Ministerio de Salud.



Objeto de presión internacional, especialmente de Estados Unidos y Australia, por una investigación independiente, la visita es muy sensible para el régimen chino, preocupado por evitar cualquier responsabilidad en la epidemia que ha trastocado el planeta.



"Se trata de comprender los orígenes de la pandemia, no de encontrar un responsable", declaró el director de cuestiones de emergencia sanitaria de la OMS, Michael Ryan.



Al otro lado del Atlántico, en México, que ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor número de muertes y el segundo de América Latina, la pandemia ha dejado los hospitales en un estado "crítico", con los paramédicos luchando incluso por encontrar camas para los pacientes.



"Para que haya capacidad de respuesta [en los hospitales se] tiene que dar de alta a uno o que se muera uno. Está cabrón [difícil], pero es la verdad", dijo a la AFP Ángel Zúñiga, coordinador de socorros de la Cruz Roja de Toluca, a 40 kilómetros de la capital.



Y tras los perros, leones, visones, ...varios gorilas dieron positivo al virus en el zoológico de San Diego, en California, anunciaron las autoridades, en el primer caso conocido de transmisión en esos animales, que quedaron bajo cuarentena.



