La Fed considerará bajar ‘con cuidado’ las tasas de interés de Estados Unidos

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, afirmó este miércoles que el organismo decidirá "con cuidado y consideración" cuándo bajan los tipos de interés, una decisión que se tomará "en algún momento este año", una vez que se tenga certeza de que la inflación se reduce de manera sostenida.



"Al comité le gustaría ver más datos que confirmen y nos hagan sentir más seguros de que la inflación está bajando de manera sostenida al 2 %. Tenemos cierta confianza en esa inflación", apuntó el presidente del regulador ante el comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes.

En él compareció para explicar las decisiones sobre política monetaria, como hace por mandato cada seis meses. El jueves hará lo propio en el Senado.



Powell está respondiendo a algunas de las preguntas de los legisladores y en ellas por ahora no ha dado detalles sobre cuándo bajarán los tipos. En su discurso de apertura, Powell confirmó que la tasa "probablemente esté en su punto máximo durante este ciclo" y que si las condiciones económicas lo permiten "probablemente será apropiado comenzar a reducir los tipos en algún momento de este año", un mensaje que ya lanzó en la última rueda de prensa del regulador.



Siempre comedido en sus intervenciones, consciente de que cada palabra puede provocar fuertes movimientos en los mercados bursátiles, Powell se mantuvo fiel al discurso conservador del regulador, que ha mantenido sin cambios los tipos desde su reunión de julio de 2023, en la horquilla del 5,25 % al 5,5 %, su máximo nivel desde 2001.



Todo ello tras once subidas llevadas a cabo desde marzo de 2022 para controlar la inflación, que llegó a superar el 9 % en el verano de aquel año.



Así, Powell insistió en que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) -órgano de la Fed encargado de la política monetaria- no reducirá los tipos de interés hasta que se haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2 %, objetivo de la Fed.



"La inflación ha disminuido notablemente durante el año pasado, pero sigue por encima de la meta a largo plazo del 2 %", insistió Powell. Así, aunque la Fed tiene "cierta confianza" en la bajada de la inflación, quiere ver "unos pocos más datos" para "tener confianza y dar el paso de comenzar a reducir" los tipos porque "es un paso muy importante".



El presidente del regulador hizo un repaso sobre la actividad económica de Estados Unidos, que "se expandió a un ritmo fuerte durante el año pasado", con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,1 %, "impulsado por la sólida demanda de los consumidores y la mejora de las condiciones de la oferta".

EFE