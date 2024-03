'La FED no tiene afán en bajar las tasas de interés en Estados Unidos'

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reiteró este viernes que no tienen prisa en recortar la tasa de interés este año, durante un evento en California. Powell aseguró que no se tomará dicha medida hasta que vea "mejores lecturas de inflación" y tenga más confianza en que los aumentos anuales de precios están cayendo hacia su objetivo del 2 %, de acuerdo con Bloomberg.



"No necesitamos tener prisa por recortar", señaló durante una conferencia en el Banco de la Reserva Federal de San Francisco (California). Sin embargo, destacó, que los nuevos datos de inflación publicados más temprano (hoy) se inclinan hacia sus expectativas.



El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, en inglés), uno de los datos clave que guía la política monetaria de la Fed, y publicados este viernes, registró un alza de 0,3 % entre enero y febrero, después de un 0,5 los pasados meses.



"Es bueno ver que algo se ajusta a las expectativas" indicó y agregó que las últimas lecturas no son tan buenas como las que vieron los responsables de formular las políticas el año pasado. Powell dijo que se espera que la inflación siga cayendo, aunque a veces es un "camino lleno de obstáculos", indicó además Bloomberg.



La Fed ha mantenido sin cambios los tipos desde su reunión de julio de 2023, en la horquilla del 5,25 % al 5,5 %, su máximo nivel desde 2001. El presidente de la Fed, siempre cuidadoso con sus comentarios, sostuvo a principios de este mes que el organismo que dirige decidirá "con cuidado y consideración" cuándo bajan los tipos de interés. Esa decisión se tomará "en algún momento este año" cuando se tenga certeza de que la inflación se reduce de manera sostenida.