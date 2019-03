La Fed se desvía del camino en su análisis de la economía

De puertas hacia adentro, en las reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre política monetaria, la sensación es que reina casi el absoluto consenso. Pero, una vez que los miembros que la componen salen del registro de las minutas, las opiniones de cada uno de ellos apuntan, en muchas ocasiones, a caminos distintos.



El último reflejo de esta situación se puso observar durante la semana pasada, pues en las intervenciones personales que fueron ejecutando los presidentes de la Fed en las distintas ciudades, los puntos de vista variaron y muestran divisiones en cuanto a la hoja de ruta en varios temas.



El punto de partida de esta hoja de ruta es la decisión que adoptó la Fed en su última reunión de no subir las tasas de interés esa vez y, muy seguramente, no volver a hacerlo en lo que resta del año, a pesar de que previamente el organismo había previsto hacer al menos dos o tres movimientos en el 2019.



En esta ocasión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró que era el momento de “mantener la calma” y seguramente eso es lo que más tienen en común todos los miembros del banco central.



No hay que olvidar que en la tercera y última revisión del PIB de Estados Unidos para el 2018, se pudo ver una profundización de la desaceleración de la economía nacional, pues en el cuarto trimestre creció al 2,2%, un dato muy inferior al de trimestres anteriores. El avance anual fue de 2,9%, que está por debajo del 3% que prometió el presidente Donald Trump. Y esta es una de las principales razones por las que la Fed decidió frenar las alzas.



Por lo pronto, el vicepresidente de la Reserva Federal, Randal Quarles, aseguró que “mi percepción es que nuevos incrementos de la tasa de interés podrían ser necesarios en algún momento. Esto es consistente con mi visión optimista del crecimiento económico potencial”. Este comentario podría ir en contravía a la decisión de la Fed.



Frente a Quarles, que abogaría por seguir la senda de los incrementos, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, llegó a mencionar la posibilidad de que el ajuste que ha llevado a cabo la Fed hasta el momento, incluso podría haber sido exagerado.



En una entrevista la semana pasada, Kashkari afirmó que “un gran interrogante que tenemos es cuál tasa de interés representa lo neutral. ¿Superamos el punto neutral? Yo no lo creo, pero es posible”. E, incluso, además de poner en duda si se deben subir las tasas en 2020, planteó la opción de recortar el indicador. “Si llegamos a la conclusión de que la economía realmente se está desacelerando, entonces sería apropiado considerar un recorte de tasas de interés”.



Precisamente, el rumbo de la economía de Estados Unidos es otro de los temas divergentes. Mientras que el mismo Kashkari dejó claro que hay más probabilidades de que se produzca una recesión en este momento, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, apuntó que “todavía veo la probabilidad de una recesión este año o el próximo como no elevada en relación con cualquier otro año”, comentario con el que trató de minimizar el riesgo a que se dé el evento.



Y, entre estas diferencias, Richard Clarida, vicepresidente de la Reserva Federal, puso de relieve que la economía de Estados Unidos sigue estando amenazada por los riesgos externos. “Uno escucha mucho sobre los contagios de la política monetaria de Estados Unidos en otras economías. Pero escucha menos acerca de cómo los eventos globales pueden afectar a la economía estadounidense”.



Mientras, Donald Trump sigue presionando para que la Fed inicie ya el descenso de las tasas.



