La ciudad asiática de discreta riqueza

A fin de mostrar una pintura de 50 millones de dólares de Mark Rothko que Sotheby's planea vender en Nueva York, la casa de subastas la llevo a Asia con la idea de atraer postores rico.



Lea: (Terry Guo busca la ‘revolución’ en Taiwán)

Fuera de la base regional de la compañía en Hong Kong, la obra de arte hizo solo una parada, no en Shanghái ni en Tokio ni en Singapur, sino en Taipéi. "Llevamos el arte a donde están los compradores", comentó Patti Wong, presidenta de Sotheby's Asia, quien organizó una presentación preliminar de dos días a la que asistieron Maggie y Richard Tsai y el presidente de Yageo, Pierre Chen. "El mercado taiwanés es muy importante para nosotros".



Puede que China esté sumando multimillonarios más rápido que cualquier otro país, pero Taiwán construye fortunas desde la década de 1950. De acuerdo con el informe 2019 Wealth Report de Knight Frank, Taipéi se ubicó octava en una lista mundial de ciudades clasificadas por la cantidad de individuos con un patrimonio ultra alto, con 1.519 personas que tienen al menos 30 millones de dólares en activos, y la firma de propiedades predice que el número subirá a 1.864 de aquí a 2023.



La creación de riqueza en la isla de 23,6 millones de habitantes despego en la década de 1970, con la proliferación de cientos de pequeños fabricantes que producían todo, desde televisores hasta muñecas Barbie que impulsaron el crecimiento liderado por las exportaciones.



Para la década de 1980, el país había ascendido en la cadena de valor, fabricando componentes y productos electrónicos, encabezado por compañías de computadoras y fabricantes de chips como Acer y Taiwán Semiconductor Manufacturing.



Cuando China comenzó a abrirse a la inversión, muchas compañías taiwanesas trasladaron su producción para aprovechar el auge industrial chino. El nuevo Foxconn Technology Group de Taipéi hizo a su fundador, Terry Gou, amasar una fortuna valuada en 4.300 millones de dólares al 29 de marzo.



El dinero que fluyó de regreso a Taiwán creó algunos símbolos sorprendentes de riqueza. Cuando se inauguró la torre Taipéi 101 en 2004 era el edificio más alto del mundo, eclipsado en 2010 por el rascacielos Burj Khalifa de Dubai, y albergaba la tienda insignia más grande de Christian Dior en el mundo.



Sin embargo, una buena parte del dinero ganado por los empresarios de Taiwán se quedó en el extranjero. De acuerdo con un informe de UBS, los taiwanesés tienen 500.000 millones de dólares en el exterior, la tercera mayor cantidad detrás de China, con 1,4 billones de dólares, y Estados Unidos, con 700.000 millones de dólares.



También les gustan los bienes raíces. Según Knight Frank, los súper ricos de Taiwán poseen un promedio de 5,4 casas cada uno, en comparación con un poco más de 4 en Hong Kong y 4,6 en Medio Oriente.



A diferencia del estereotipo retratado en la película 'Crazy Rich Asians', las familias taiwanesas más ricas evitan las exhibiciones ostentosas de riqueza. "No somos vistosos", afirmo Tsai, quien co-dirige Fubon Financial Holding con su hermano.



"Los taiwaneses aprendieron la importancia de la modestia de los japoneses y valoran la virtud tradicional china de la humildad".