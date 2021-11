La incertidumbre marca los 100 días de Pedro Castillo

Pedro Castillo, el flamante outsider de la política peruana, cumple 100 días en el poder rodeado de una incertidumbre gubernamental que tiene latente la posibilidad de erosionar su mandato.



Lejos de los discursos radicales de campaña, Pedro Castillo se ha encontrado con los fantasmas de algunas características que han sido comunes en la gobernabilidad peruana en los años recientes.

“Independientemente de haber sido tachado como radical, Castillo se está enfrentando a algunas de las características del sistema político peruano donde el Legislativo tiene bastante fuerza frente al Ejecutivo, por lo cual parte de la agenda e incluso parte de su autonomía para cuadrar gabinete es muy cuestionada”, consideró Juan Federico Pino, docente de relaciones internacionales en la Universidad Javeriana.



Bajo esa misma idea, Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, apunta que “Perú ha venido alcanzando niveles mínimos de gobernabilidad, pero me parece que hay una calma que es muy tensa (...) estos primeros 100 días hemos visto el reflejo de esa gobernabilidad de Perú en los últimos años que ha sido muy estrecha con altísima volatilidad”.



Entre los puntos positivos que los analistas rescatan de los primeros 100 días es que Castillo se ha alejado poco a poco de esa izquierda radical que lo llevó al poder, acercándose un poco más al centro, en una especie de estrategia para lograr aumentar su número de adeptos.



Jaramillo, por su parte, apunta a que Castillo ha logrado mantener un perfil bajo en cuanto a las relaciones internacionales.



“Si bien se salió del Grupo de Lima y ha tomado distancia de los gobiernos conservadores, Perú no polariza racionalmente y eso es una virtud a destacar”, señaló el experto.



En este punto también coincide Mario Aller, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, quien rescató el hecho de que Perú fue el primer país al que visitó esta semana el máximo responsables de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.



Ahora bien, entre los aspectos negativos del mandato de Castillo, los expertos coinciden en la inestabilidad del sistema político peruano, encabezado por el Congreso, el cual puede impedir un establecimiento de gabinete estable que al final le permita gobernar.



Aunque predecir el futuro en casos como el peruano es complicado, los analistas coinciden en que los días que se avecinan están arropados por una sombra de incertidumbre política y de lo que pueda hacer la oposición, en cabeza del fujimorismo para enturbiar el actual mandato.



“Va a seguir igual la inestabilidad que viene de antes, eso no se va de un día para otro, y menos cuando Castillo es un tipo que arrastra una polémica detrás de sí; por eso Keiko (Fujimori) y sus aliados no se van a quedar quietos”, señaló Aller.



“Si alguien se beneficia del naufragio de este gobierno es el fujimorismo (...) Va a seguir una situación de mucha inestabilidad donde Castillo no podrá hacer los cambios ambiciosos propuestos al principio, sino que intentará formar una coalición con la que pueda gobernar”, dijo el docente Juan Fernando Pino.