La inflación en Venezuela baja a 5,3 % en julio

La inflación del mes de julio en Venezuela se desaceleró 9,2 puntos respecto a junio y se ubicó en 5,3 %, informó este jueves el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente integrado por expertos económicos.



(Lea: Precios del petróleo caen: Brent, por debajo de 95 dólares; WTI, de 90).

Así, la inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue del 62 %, mientras que la tasa interanual (julio 2021-julio 2022) se situó en 139 %, siempre según las cifras del OVF. La tasa de inflación de julio, de acuerdo con la data del observatorio, es la cuarta más baja en lo que va de año.



En enero, el alza promedio de precios de bienes y servicios fue del 4,8 %; en febrero, del 1,7 %; en marzo, del 10,5 %; en abril, del 3,6 %; en mayo, del 10,1 %; y en junio, del 14,5 %, la más alta de momento en 2022. El ente señaló que los sectores que registraron los mayores incrementos el mes pasado fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 9,9 %; y bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de un 9,4 %.



Asimismo, el OVF indicó que, en julio, el costo de la canasta básica de alimentos —analizada para una familia de cinco personas— fue de 392 dólares, lo que supone un alza del 29 % respecto a julio del año pasado, cuando se ubicó en 303 dólares. El Banco Central (BCV), la institución oficial que informa sobre el comportamiento de la inflación, no ha publicado aún el dato de julio ni el de junio.



La última cifra divulgada hasta el momento por el ente emisor fue la correspondiente a mayo, cuando el aumento de los precios de servicios y productos fue del 6,5 %, con lo que la inflación acumulada en los primeros cinco meses fue de 23,9 %.



(Además: La Opep+ concedió solo un leve aumento de la producción petrolera).



Venezuela salió en diciembre pasado de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que, por cuatro años, redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron de manera no oficial al dólar en un intento por proteger sus ingresos.



EFE