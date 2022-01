La integración de América Latina, una tarea pendiente

En la semana que recién concluye, Colombia acogió tres eventos anuales de distintos organismos de integración regional, lo que da muestras del amplio abanico de mecanismos que existen en la región.

En América Latina, desde tiempos inmemoriales, se han confabulado distintas alianzas por diversos motivos, entre los que se encuentran los políticos, sociales y hasta económicos.



“En la región existen más de diez bloques de integración y cooperación. Formalmente creados por Estados, hay una gran cantidad de organizaciones que han ido respondiendo a distintas ideologías y dinámicas, de acuerdo con los intereses de cada momento dado por los Estado”, explicó Gabriel Orozco, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Simón Bolívar.



Así, en la región se tiene un historial de organismos que van desde la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la Comunidad Andina de Naciones (CAN); el Mercado Común del Sur (Mercosur); la Alianza del Pacífico (AP); la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), entre otras.



“Algo que es curioso de las organizaciones es que no se conoce que lleguen a su fin. Incluso, se habla del fenómeno de ‘organizacioncitis’ en la región”, dijo Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.



LOS ECONÓMICOS



A grandes rasgos, la región tiene tres bloques económicos de gran relevancia: la CAN, la Alianza del Pacífico y el Mercosur.



De los tres, la más antigua unión es la CAN (1969), pero que desde hace un tiempo ha ido decayendo, de acuerdo con Bohórquez-Keeney, por percepciones de que “son burócratas” o “que no tienen sus prioridades claras”.



A pesar de ello, en el tiempo reciente, parece haber un repunte de la organización, con sentidas señales de los mandatarios andinos de Ecuador y Colombia.



“La CAN cuenta con un presente promisorio siempre y cuando las diferentes políticas comerciales no se vean interferidas en gran medida por las perspectivas ideológicas de Gobierno”, dijo Mario de la Puente, director del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad De Norte.



Parte de este empuje fue la eliminación a principios del año del roaming en los cuatro países miembros.



Según la organización, en 2020 este bloque sumó exportaciones por US$96.009 millones.

El Mercosur es el segundo bloque económico más antiguo de la región (1991) y, en la actualidad, pasa por una diatriba producto de las marcadas diferencias ideológicas de sus más grandes referentes Brasil, con el presidente Jair Bolsonaro, y Argentina, con su homólogo Alberto Fernández.



De allí que el futuro del bloque pasa por limar esas asperezas y resolver las reclamaciones climáticas de Francia para firmar un acuerdo con la Unión Europea (UE).

“A Uruguay es al único que parece interesarle porque al estar en medio de estos dos gigantes, puede recibir los golpes que se den los otros dos (...) Está en una etapa baja después de muchos años de éxito”.



Según la oficina estadística del bloque continental, en 2020 sumaron exportaciones por US$284.665 millones.



La Alianza del Pacífico, otro bien conocido para Colombia, es el bloque de integración regional más reciente y que tiene un futuro más definido que el resto.



Esta semana, la AP firmó un tratado de libre comercio con Singapur, que lo convierte en Estado Asociado, el primero en una serie de nuevas incorporaciones y acercamiento con la región Asia-Pacífico y también definir el próximo ingreso de Ecuador.



“Uno de los retos del bloque es fortalecer la presencia en Asia-Pacífico con miras a robustecer el comercio entre ambas regiones”, agregó de la Puente.



En marzo, Gabriel Boric asumirá la presidencia de Chile, miembro fundador, y ya dejó claro que respaldará a este mecanismo, pero descartará a Prosur.



LAS IDEOLOGÍAS TRANCAN A LOS ORGANISMOS



Según los analistas consultados, el principal reto de los bloques de integración es que son trancados por las diversas ideologías políticas del momento, siendo impulsadas por líderes que, una vez desaparecen, se llevan consigo al organismo. Un ejemplo es el caso de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, con la Unasur y el ALBA.



ROBERTO CASAS LUGO

PORTAFOLIO