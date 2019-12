La libra esterlina se dispara en Reino Unido

La libra esterlina se disparó hasta niveles no vistos desde diciembre de 2016 frente al euro tras conocerse la encuesta a pie de urna que predice una sólida mayoría absoluta para el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson.



La divisa británica subió un 1,5 % con respecto al euro, hasta 1,202 euros, y un 2,3 % frente al dólar estadounidense, hasta 1,347 dólares, el mayor salto al alza de la libra en cerca de tres años.



(Partido de Boris Johnson habría obtenido mayoría absoluta).

Una mayoría absoluta del Partido Conservador allanaría el camino para que el Parlamento británico ratifique el acuerdo del "brexit" que Johnson ha pactado con Bruselas.



En la campaña electoral, el jefe del Gobierno ha subrayado que sus planes pasan por ejecutar la ruptura con el bloque comunitario el próximo 31 de enero.



Si los resultados oficiales de las elecciones generales en el Reino Unido que se celebraron durante la jornada del jueves confirman la predicción del sondeo a pie de urna, los "tories" tendrían una amplia mayoría de 86 votos en la Cámara de los Comunes.



"Un acuerdo del 'brexit' para el 31 de enero y una relajación de la política fiscal en el presupuesto de febrero otorgaría cierto apoyo a la economía y a la libra", señaló Paul Dales, economista jefe de la firma Capital Economics.



El analista recalca, con todo, que la evolución de las finanzas británicas a medio plazo dependerá de la negociación sobre la futura relación comercial con la Unión Europea (UE), que no comenzará hasta que se haya materializado el "brexit".



"Si Johnson no abandona su promesa de no extender el periodo de transición (más allá de diciembre de 2020), este impulso probablemente no será suficiente para elevar los tipos de interés el próximo año", sostuvo Dales.



EFE