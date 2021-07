La llegada del turismo espacial 

El primer viaje de Virgin Galactic, el pasado domingo 11 de julio, marca el inicio para la industria del turismo, los vuelos espaciales suborbitales tripulados, lanzamientos suborbitales, las para misiones científicas y lanzamientos orbitales para satélites pequeños, pero ahora la para los privados.



La intención no es nueva, la conquista por el espacio y el ofrecer experiencias literalmente salidas del planeta están en aumento, el principal bloqueo, es su costo.



En 2001, el multimillonario estadounidense Dennis Tito se convirtió en el primer turista espacial, pago unos 20 millones de dólares para visitar la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo del cohete ruso Soyuz.



Luego otros seis millonarios como el cofundador del Cirque du Solei, Guy Laliberté o Charles Simonyi que ha sido el único que ha ido dos veces, copiaron la hazaña entre 2002 y 2009 incluso Anousheh Ansari que se volvió la primera mujer iraní en ir al espacio en 2006.



El próximo martes, el mismo día el día de la conquista a la Luna en el Apolo 11, Jeff Bezos hará su primer viaje al espacio en el cohete New Shepard de su empresa Blue Origin, se espera que dure 11 minutos y al ex CEO de Amazon lo acompañará su hermano Mark, la piloto Wally Funk y Oliver Daemen de 18 años, hijo de un multimillonario holandés que tuvo el segundo lugar de la subasta en la que participaron 6 mil personas de 143 países.



El ganador que ofertó unos 28 millones de dólares renunció a su lugar por problemas de agenda y fue así como el joven Daemen consiguió su lugar en el viaje que se espera dure 11 minutos.



El otro multimillonario con interés de expandir las fronteras es Elon Musk que con su empresa Space X ha buscado ofrecer servicios para la NASA y otras organizaciones que necesitan satélites en órbita.



Musk ya compró uno de los tiquetes de Virgin Galactic para el próximo recorrido orbital, en donde se estima que cada boleto de la compañía de Branson cuesta 250.000 dólares y ya hay más de 700 personas inscritas para hacer los futuros vuelos.



Entre ellos está el colombiano, David Mendal, que está suscrito desde el 2006 para tener su vuelo, el dueño de la agencia de viaje Forest Travel explicó que el costo de los vuelos puede subir por demanda y que además hay que pasar unos exámenes médicos para resistir las fuerzas de gravedad.



Otra de las compañías que está en la carrera es Axion Spacem, la idea es que la firma se dedicara al turismo espacial hacia la Estación Espacial Internacional, la cual orbita la Tierra desde el 2022.



Con la Ax-1 prevista para 4 miembros se estima que 3 de los viajeros pagarán 55 millones de dólares cada uno por pasar ocho días en la estación espacial y se estima que tardarán uno o dos días en llegar después de despegar. Es decir que irán más lejos de lo que ofrecen hasta el momento Branson y Bezos.



En Japón, un millón de personas empiezan a hacer reserva del primer viaje turístico a la Luna con el proyecto “dearMoon” que encabeza por el empresario japonés Yusaku Maezawa.



La idea es encontrar 8 acompañantes para el viaje programado en 2023.



“Hemos recibido solicitudes de un millón de personas de 249 países y territorios, es decir, básicamente de todo el mundo”, reveló este viernes Maezawa en un vídeo publicado en la plataforma YouTube, en el que señaló que la selección se encuentra en el “proceso final de revisión” de solicitudes y presentó a algunos de los candidatos.



La idea es que millonario solventará el viaje, que durará unos seis días (tres para llegar y tres para dar la vuelta alrededor del satélite natural de la Tierra), pero está buscando un equipo de personas que tengan cualidades artísticas, en la carrera están la artista Avery Singer, cuyas obras se exponen en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York o el Guggenheim, el panameño Essdras M. Suárez, dos veces premio Pulitzer de fotografía; la medallista olímpica estadounidense de snowboard Kaitlyn Farrington, la bailarina y física cuántica Merritt Moore, el DJ Steve Aoki, o el coreógrafo checo Yemi Dele Akinyemi.



AÚN NO APTO PARA TODOS



Laura Seward Forczyk, analista del sector espacial, dijo en una entrevista con la revista National Geographic que aún no se conoce que tamaño tendrá el mercado de los viajes suborbitales.



En teoría, ante la demanda de tiquetes, los precios bajaran y los vuelos se volverán más comunes, pero por ahora la propuesta está solo para las personas que tienen más dinero del mundo y los demás son invitados e investigadores financiados.



Además el futuro que tengan estos viajes también dependerá de la seguridad de los vehículos y de la legislación que se utilice para regular la seguridad de los pasajeros en los vuelos espaciales comerciales.



