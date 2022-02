Tom Brady: sus ganancias son superiores al valor del fútbol colombiano

El estadounidense Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la Liga Nacional de Fútbol americano (NFL, por su sigla en inglés), confirmó este martes 1 de febrero su retiro del deporte, bajando el telón a una legendaria carrera de 22 temporadas.

El emblemático mariscal de campo, de 44 años y quien jugó para Tampa Bay Buccaneers y New England Patriots durante su carrera, hizo el anuncio a través de Instagram.



Brady abandonó el deporte después de decidir que ya no podía asumir el "compromiso competitivo" para continuar.



"Siempre he creído que el deporte es una propuesta total: si no hay un compromiso competitivo del 100 %, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego", escribió Brady.



"Cada día, un desafío físico, mental y emocional que me ha permitido maximizar mi potencial más alto. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: no voy a asumir más ese compromiso competitivo", anunció.

Durante las más de dos décadas en las canchas, Brady logró siete títulos de Super Bowl, convirtiéndose en el más ganador de la NFL, incluso más que cualquier equipo.



Las franquicias que más tienen son Pittsburgh Steelers y, precisamente, New England Patriots, con 6 cada uno.



Esos títulos, sumados a los contratos por publicidad y otros negocios, le dejaron a Brady, durante estos años, una importante fortuna, pero ¿de cuánto estamos hablando?

LA FORTUNA DE BRADY

Durante sus 22 años de carrera, Brady logró ganar más de 291 millones de dólares, de acuerdo con el sistema deportivo Spotrac. Sumado a ello, están 160 millones de dólares por sus contratos fuera de la cancha, asegura 'Forbes'.

Es decir, acumularía ganancias de alrededor de 450 millones de dólares, lo que lo convierte en el líder de ganancias de toda la historia de la NFL, de acuerdo con 'Forbes': habría superado a su rival Peyton Manning, quien abandonó las canchas en 2015 con un total de ganancias de 400 millones de dólares.

En cuanto a patrocinios, Brady ha firmado acuerdos con importantes compañías, como Fanatics, Hertz, Subway y Under Armour. El jugador es, además, cofundador de TB12, que vende suplementos y otros productos de acondicionamiento físico, y de la plataforma NFT Autograph.

Y tiene su propia compañía de medios, llamada 199 Productions.

En 2021, Brady ganó su séptimo título del Super Bowl y le entregaron un nuevo anillo, joya que todos los jugadores campeones de la NFL reciben junto al título que obtienen. Anualmente, los diseños cambian y las piezas son adornadas con diferentes piedras preciosas.

El costo aproximado de cada anillo es de 5.000 dólares (19 millones de pesos colombianos).



Por los siete anillos que ganó Brady, podría 'ponerse', solo en sus dos manos y como accesorio, alrededor de 35.000 dólares. Es decir, más de 137.272 millones de pesos colombianos.

Y es que solo en su última temporada, la 2021, la cual terminará el 13 de febrero de 2022 con el Super Bowl 56, Brady ganó 27.250 millones de dólares, según 'As'.



Para que se haga una idea más clara de la fortuna de Brady: en pesos colombianos, ese ingreso representa 105.995 millones. un valor que se aproxima a los ingresos operacionales que tuvieron los equipos del fútbol colombiano Junior y Atlético Nacional en 2020: 113.400 millones de pesos.



Eso dos clubes fueron los que más ingresos operacionales registraron aquel año: el cuadro de Barranquilla, 58.600 millones de pesos; y el conjunto 'verdolaga', 54.800 millones de pesos, de acuerdo con el último reporte de Superfinanciera.



Es más, el dinero que le dejaron las 22 temporadas que estuvo en la NFL (291'087.392 millones de dólares) es superior al valor de mercado que tiene la primera división del fútbol colombiano en este 2022: 275'504.275 millones dólares, de acuerdo con los cálculos del portal Transfermarkt.

