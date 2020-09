La nueva apuesta de Michael Jordan en los negocios

La pasión por las apuestas de Michael Jordan alguna vez amenazó con eclipsar su legado. Ahora, el multimillonario está adoptando la creciente industria de los juegos en línea como parte de su cartera personal de inversiones. Jordan es el último propietario de una importante franquicia deportiva de Estados Unidos que ingresó al espacio de los juegos de azar, uniéndose al propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, y el dueno de los Dallas Cowboys, Jerry Jones.



Lea: (Messi, a punto de entrar al club de los deportistas milmillonarios)

La leyenda de la NBA está recibiendo una participación accionaria en DraftKings Inc. a cambio de su papel como asesor especial de la junta directiva de la compañía de apuestas deportivas en línea, una medida que elevó aún más el precio de las acciones de la compañía.



El seis veces campeón de la NBA, cuyo amor por el juego está bien documentado, proporcionará orientación y asesoría sobre estrategia, desarrollo de productos y actividades de marketing, dijo la compañía. DraftKings subió durante la sesión en Nueva York, agregando alrededor de 500 millones de dólares al valor de mercado de la compañía.



"Michael Jordan se encuentra entre las figuras más importantes del deporte y la cultura, y redefinió para siempre al deportista y empresario moderno", dijo en un comunicado el cofundador y director ejecutivo de DraftKings, Jason Robins. No se revelaron los detalles de la participación accionaria. Jordán es también presidente y propietario mayoritario de Charlotte Hornets de la NBA, el equipo tiene un valor de 1.400 millones de dólares, según un análisis de Bloomberg.



DraftKings comenzó a cotizar en la bolsa en abril después de una fusión inversa con Diamond Eagle Acquisition Corp. El precio de las acciones ha aumentado más del doble. Sus inversionistas han incluido a los propietarios de los Patriots y Cowboys.



DraftKings ha estado luchando contra competidores, como Flutter Entertainment Plc de FanDuel, por la participación de mercado en los estados donde las apuestas deportivas son legales. Las dos compañías representan aproximadamente dos tercios de las apuestas deportivas en línea en Estados Unidos, según Bloomberg Intelligence.



REPUNTE DE LAS ACCIONES



El enorme repunte de las acciones de empresas de apuestas deportivas tiene a algunos analistas preocupados de que la naciente industria pueda estar experimentando una burbuja.



Barry Jonas, analista de Truist Financial, inició la cobertura de DraftKings el miércoles con una recomendación de mantener. Los inversionistas persiguen un negocio que podría generar 1.200 millones de dólares en ganancias anuales. Pero eso "podría tardar casi una década, precedido por años de pérdidas", dijo. "Si bien DraftKings aún podría ser un líder a largo plazo, el precio de sus acciones deja poco margen de error", dijo Jonas.



La NBA ha relajado sus políticas con respecto a los negocios de apuestas deportivas y los inversionistas en equipos. En respuesta a una pregunta sobre la inversión de Jordan en DraftKings, un portavoz de la liga dijo: "Los inversionistas en equipos de la NBA, incluidos los directores, pueden participar en negocios de apuestas deportivas y deportes de fantasía, sujetos a las salvaguardias requeridas por las reglas de la liga para evitar conflictos de intereses reales o percibidos".





Bloomberg