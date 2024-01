OEA critica inhabilidad de Machado en Venezuela: 'Liquida opción de elecciones libres'

La Organización de Estados Americano (OEA) señaló que la ratificacón de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, "liquida la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes".



En un comunicado publicado el domingo 28 de enero, el organismo manifestó que la inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano responde a "los claros objetivos de persecución política" del Gobierno del presidente de ese país, Nicolás Maduro.



"Las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes", dijo la OEA.



Agregó que "el liderazgo de María Corina Machado es insustituible, como lo es todo liderazgo que surja de las convicciones y los intereses del pueblo", y por ende "sería patético y repulsivo que alguien pretendiera asumir ese lugar, pasando por alto el pronunciamiento popular indiscutible que hubo en el país en las primarias".



"No debemos nunca creer que esta dictadura cumplirá acuerdos y compromisos asumidos, lo más recurrente ha sido siempre la violación de los mismos", agregó el comunicado, en el que la OEA se compromete a no abandonar "la lucha por devolver la democracia a Venezuela".

María Corina Machado. EFE

El TSJ de Venezuela ratificó el viernes la inhabilitación de 15 años que pesa sobre la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, la cual le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año.



Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa, el Supremo declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la exdiputada liberal, que esperaba que le fuera levantada esta sanción a través de este mecanismo de revisión de casos acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).



Tras la decisión del TSJ, el Departamento de Estados de EE. UU. anunció, el sábado 27 de enero, que se hallaba revisando su política de sanciones a Venezuela.



La exdiputada arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre de 2023, cuando recibió el 92,35 % de los votos.



EFE