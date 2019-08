La oposición británica hace frente común en contra de Boris Johnson

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, reunió ayer a los otros opositores al gobierno de Boris Johnson en un intento de superar sus diferencias y acordar una estrategia para evitar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre.



(Lea: ¿A qué se enfrenta Reino Unido en un Brexit duro?)



Asegurando que su partido hará “todo lo necesario” para impedir que el Reino Unido salga de la UE de forma brutal, Corbyn se encontró con representantes del centrista Partido Liberaldemócrata, el nacionalista escocés SNP, el galés Plaid Cymru, los Verdes y el Grupo Independiente.



(Lea: Éxodo masivo de empresas del Reino Unido por el Brexit)



Sin embargo, la reunión solo dio pie a una declaración vaga y al anuncio de “más encuentros”. “Los asistentes coincidieron en la urgencia de actuar juntos para encontrar formas prácticas de prevenir un Brexit sin acuerdo, incluyendo la posibilidad de aprobar legislación y un voto de censura”, afirmaron en un breve comunicado conjunto.



(Lea: Consumo de cerveza pierde impulso en España, en parte por el brexit)



Corbyn planea presentar una moción de censura contra Johnson cuando los diputados vuelvan al trabajo la próxima semana y si la gana quiere liderar un gobierno temporal, antes de convocar elecciones.



Pero otros opositores, recelosos de su ambigüedad respecto al Brexit, prefieren presentar una proposición que obligue al ejecutivo a pedir un nuevo aplazamiento de la fecha de salida, inicialmente prevista para el pasado 29 de marzo.



Es la posición de la líder liberaldemócrata Jo Swinson, quien sin embargo afirmó que está abierta a contemplar otras estrategias. “Debemos hablar de todas las opciones, incluido qué hacer si esta no tiene éxito, porque no tenemos mucho tiempo”, subrayó.



En el Reino Unido es el gobierno quien marca la agenda parlamentaria y Johnson no ha descartado la posibilidad de suspender la sesión legislativa para evitar que los diputados impidan la posibilidad un Brexit brutal.



Para manifestar su oposición, más de 150 diputados, incluidos pesos pesados de la oposición, organizaron una concentración el martes por la tarde. “Suspender el Parlamento en un momento tan crucial constituiría una ofensa a la democracia y una crisis constitucional histórica”, advirtieron.



Sin embargo, la advertencia más dura le llegó a Johnson de una formación sin representación, el Ukip. “El mejor acuerdo es un Brexit sin acuerdo”, lanzó su líder, Nigel Farage.